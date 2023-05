Překáží vám ve sklepě či v garáži staré nepoužívané jízdní kolo? Je neprodejné a nikdo ho nechce? Tak ho nevyhazujte, může ještě posloužit lidem v Africe. Stejně jako v minulých letech se díky sbírce nazvané Kola pro Afriku podařilo na Těšínsku a Třinecku shromáždit desítky kol, která po servisu zamířila na černý kontinent.

Sbírka Kola pro Afriku se letos během května koná v Českém Těšíně a v Bystřici - ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Loni jsme z Třince, Českého Těšína, Bystřice a dalších obcí na Těšínském Slezsku svezli 400 kol,“ říká Lukáš Bojko, jednatel odpadářské firmy SMOLO CZ, které je také letos partnerem sbírky.

Letos budou moci lidé v našem regionu nepoužívaná kola odevzdat na dvou adresách: V Českém Těšíně v areálu společnosti Trianon Na Horkách ve všední dny od 7 do 13 hodin. Dále v Bystřici v čp. 295 (budova městské policie), kde akci koordinuje MAS Jablunkovsko a obec Bystřice, vždy ve všední dny od 8 do 12 hodin. Charita Třinec letos na jaře sbírku nepořádá.

Akce proběhne během května. Darovaná kola společnost SMOLO převeze do sídla organizace Kola pro Afriku v Ostravě.

„Tuto sbírku podporujeme od samého začátku. Takto jsme již pomohli nejen prodloužit život půldruhé tisícovce kol, ale také zjednodušit život lidem v jedné z nejchudších zemí světa, v západoafrické Gambii,“ říká Lukáš Bojko.

Darované bicykly se začnou hned po svezení opravovat. Zaměstnanci společnosti Trianon je postupně rozeberou, vyčistí, opraví a a zkompletují. Kola určena pro africké školy se nakonec rozloží do přepravních balíčků pro daleký transport do Afriky. Bicykly, které se do těžkého terénu nehodí, třeba ty silniční, se po opravách a kompletaci prodávají na benefičním e-shopu Kola pro kola. Výtěžek pomáhá celý projekt financovat.