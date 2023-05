Ocelářské město má už několik let klid. V rámci první etapy obchvatu Třince se tamním obyvatelům ulevilo díky přeložce dvou úseků od Nebor po Bystřici, doprava se přesunula na nově vybudovaný obchvat. Ten však dosud nebyl dokončen. Řidiči mířící od Jablunkovska a hranic se Slovenskem na Frýdecko-Místecko či třeba přímo do Nošovic se za Třincem napojovali na starou cestu I/68, která prochází obcemi Střítež a Hnojník, anebo ti, kteří mířili na Karvinsko či rovnou směrem na Český Těšín, zase najížděli touto cestou do Ropice. Před zhruba šesti týdny však tomuto stavu částečně odzvonilo. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v omezeném režimu i poslední etapu obchvatu Třince.