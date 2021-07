Podobných sídlišť najdete v České republice bezpočet. Urbanisté projektující panelová města na přelomu 70. a 80. let se nenutili do přílišné kreativity a podle toho to také vypadalo. Kdo je ve Svibici poprvé, může znejistět, kde že se to vlastně ocitl. Ve Svibici? Nebo v Orlové na Páté etapě? Či v panelovém městě někde v Olomouci? Ulice, parkoviště, nákupní středisko, škola. Vše na zhruba 28 hektarech. Tak unifikované a stěsnané to tam je.

Starousedlíci si na paneláky zvykli

Z původní zemědělské obce, která se rozkládala od břehu Olše až k pastvinám pod Dolní Žukov, si venkovský charakter dodnes uchovala jen část. Tu druhou, označovanou také jako Svibice II, dnes tvoří zmiňované sídliště, kde bydlet bývalo před 30 lety za trest.

„Jo, je to kontrast. Ze zahrady se dívám na mrakodrapy,“ říká s úsměvem paní Marie, která má dům ve staré části Svibice, jen pár kroků od kostela sv. Hedviky. Ale nestěžuje si. „Pokud je klid a nikdo vás neomezuje, je to v pohodě,“ říká žena v seniorském věku, která si prý za těch 40 let zvykla že bydlí na vesnici na okraji panelové džungle.

Stará, nebo říkejme, původní Svibice je dnes tvořená páteřní silnici vedoucí od výpadovky na Třinec anebo do města, do kopce až k Dolnímu Žukovu. Z ní vedou do stran ulice plné rodinných domů. Je tu škola, kostel, základna dobrovolných hasičů i více než 100 let starý hostinec Dělo. Ten je však podle místních už několik měsíců zavřený.

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Lidem se tu líbí

Kdo chce na pivo, do obchodu či do lékárny, musí na sídliště, což je ale jen pár kroků. Nutno poznamenat, že po revitalizaci, která započala před více než 10 lety, je tu změna vidět. Vysoké paneláky oblékly barevné fasády, stejně jako škola i školka. V kontrastu s nimi je ale třeba nákupní středisko v Kysucké ulici. Ovšem poliklinika na Okružní, to už je jiný pohled.

Právě tam potkávám paní Romanu. „Na Svibici jsem se narodila, bydlím tu dodnes a je tu spokojená,“ říká mi asi třicetiletá žena. Přiznává, že se jí občas posmívali, že je ze Svibice, ale ona to jako hendikep necítí. „Nic mi tady nechybí. Je tu poliklinika, škola, obchody,“ vyjmenovává.

Mladá maminka Kristýna se sem přistěhovala z Ostravy a jak říká, nic jí tady nechybí. „Možná dětská hřiště by mohla být v lepším stavu,“ přemýšlí maminka šestiletého syna.

Postupná proměna sídliště k lepšímu a zlepšení kvality života, hodně zeleně, lepší vizuální i pocitový dojem. Takto mluví většina těch, kdo tady bydlí. Například David Wawreczka bydlí na svibickém sídlišti přes 10 let, kdy se sem přestěhoval z města. „Zvykl jsem si na zdejší poměry. Jen někdy by to chtělo trochu vice klidu, ten občas chybí,“ říká. Oceňuje také to, že se mezi domy okolo vysazují nové stromy, pečuje se o keře i květiny. To prý dříve nebývalo.

Něco málo z historie

Svibice (něm. Schibitz, pol. Sibica) byla do roku 1947 samostatnou obcí, dnes je čtvrtí města Českého Těšína, nacházející se na jižním okraji Českého Těšína. Tvořena je dvěma základními sídelními jednotkami Svibice I (převážně původní obec Svibice) a Svibice II (převážně nové panelové sídliště).

V roce 1900 byla Svibice samostatnou obcí a měla 120 domů a 1858 obyvatel. Obec prodala městu Těšín v roce 1909 část svých pozemků mezi železnicí a řekou Olší. Na získaných pozemcích vznikla část, které obyvatelé říkali Nová Svibice (kolem dnešní ulice Nová Tovární), zatímco původní jádro obce kolem kostela sv. Hedviky bylo Stará Svibice. V obci byla vybudována mlékárna, továrna na ohýbaný nábytek (Josef Jaworek, později součást akciové společnosti Thonet-Mundus) a dvě cihelny.

Rozvoj obce vedl k úvahám o prodloužení tramvajové tratě z Těšína až do Svibice, ke kterému ale nedošlo. V roce 1947 byla obec Svibice administrativně sloučena s Českým Těšínem. (Zdroj: Wikipedie)

Ze Zámečku je dnes penzion

Český Těšín se může pochlubit hned několika honosnými vilami, které si na přelomu 19. a 20. století nechali stavět místní podnikatelé, lékaři nebo bohatí měšťané. Patří k nim i objekt, dnes známý jako Zámeček. Původně to však byla vila majitele svibické továrny na ohýbaný nábytek Josefa Jaworka. Starobylý honosný dům vyprojektovaný a postavený v roce 1891 neznámým architektem dodnes stojí v Jablunkovské ulici a v posledních letech je slouží jako hotel/penzion.

Svibice v datech

První písemná zmínka: 1461

Počet obyvatel: 5099



Zajímavosti

První škola ve Svibici byla postavena v roce 1873, a to v ulici Pod Zvonek. Vyučoval se v něm však jen polský a německý jazyk. Až 1. října 1921 byla ve Svibici otevřena jednotřídní česká státní menšinová škola. Nebylo však pro ni umístění, a tak fungovala v prostorách školy polské a německé. V prvním roce jejího fungování zde bylo zapsáno 19 žáků. Český jazyk zde po válce funguje na stejné linii jako jazyk polský, nicméně v souvislosti s výstavbou sídliště Svibice byly vybudovány nové budovy pro českou školu.

