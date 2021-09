Hlinka vyhlásila sbírku na opravu rytíře, do které se zapojili místní patrioti i němečtí rodáci. Pod sochou se našla skulina i na plastovou schránku s hrstkou drobných mincí, které překvapí a potěší ty, co jednou budou pamáník padlých zase rozebírat.

Bezhlavý rytíř měl také ulomenou ruku i zlomený štít. Po renovaci se už ale na své původní místo na poli za vesnicí nevrátí. Stane se novou dominantou centra Hlinky, kde urbanistická studie počítá s vytvořením návsi.„Na to původní místo na poli není z obce vidět, takže tam rytíře nikdo neohlídá před vandaly. Řádili tady také zloději železa, takže jsme na poslední chvíli zachránili aspoň kus zábradlí, aby bylo podle čeho vyrobit repliku. Proto jsme se rozhodli přesunout památník do centra obce,“ doplnil starosta Chovančák.

Hlinka oslaví návrat rytíře, který už není bezhlavý V sobotu 18. září od 14 hodin začíná program slavnostního odhalení rytíře s novou hlavou na novém místě. Večer do Hlinky na slavnost dorazí dokonce i Duo Jamaha.

"Bezhlavý rytíř" se vrátil do Hlinky s novou hlavou. Slavnostní odhalení proběhne 18. září. | Foto: Deník/František Kuba

/FOTOGALERIE/ Symbolem Hlinky býval Bezhlavý rytíř. Takovou přezdívku dostala socha rytíře, když mu místní vandal urazil hlavu. Restaurátor Tomáš Křivý po mnoha desetiletích rytířovi vrátil hlavu. Místní mu opět mohou pohlédnout do tváře.

