Uplynulé dny byly na mnoha místech na Karvinsku věnovány vzpomínkám a oslavám 30. výročí od 17. listopadu roku 1989. Vzpomínalo se třeba také v někdejším sídle Okresního výboru Komunistické strany Československa, kde je dnes díky dění po listopadu 1989 sídlo karvinské Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity v Opavě.

„Pro mě osobně byl tento milník dvojího významu. Jednak to byla to veliká politická, společenská i sociální proměna a zároveň toto dění přineslo i naději na nové vysoké školství,“ uvedl zde v pátek 15. listopadu jeden ze vzácných hostů, první děkan OPF v Karivné a člen tehdejšího přípravného výboru pro nové vznikající vysokou školu, Emanuel Šustek.

Páteční den zde byl nejen setkáním s někdejšími představiteli polistopadového dění v Karviné. Zároveň se tu otevírala i výstava Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné, která obě úzce související události mapuje a připomíná. „Výstava představuje přibližně půl roku tvrdé a mravenčí práce lidí z naší fakulty i Státního okresního archivu. Všem zúčastněným patří velký dík,“ podotkl k tomu proděkan OPF Karviná Marian Lebiedzik, který připomněl, že výstavu v prostorách fakulty může široká veřejnost navštívit do 30. ledna 2020.

Součástí výstavy je pak i velmi povedené a informacemi nabité speciální vydání fakultního časopisu, jehož listopadové číslo je zde k dispozici.

„Tehdy šlo vlastně o takový malý zázrak. V prosinci roku 1989 vznikla skupina, která založení školy iniciovala, v říjnu 1990 tu začíná výuka,“ dodal pak současný děkan OPF v Karviné Daniel Stavárek, který připomněl i historickou zajímavost, a to, že jednou z verzí, jak někdejší sídlo komunistické strany využít, bylo také postoupit celu budovu pro lázeňské účely.

A jak hodnotí jeden z hybatelů příchodu vysokého školství do Karviné Emanuel Šustek dobu dnešní, tedy tu po třiceti letech?

„O dění na univerzitě mám stále informace, někdy jsem z některých zpráv smutný, jindy přicházejí ty radostné. A současná politická a společenská situace? Na jedné straně vidím velké demonstrace v Praze a lidi, kteří vědí, o co jim jde. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou k tomu všemu lhostejní. Myslím si také, že dnes by založení vysoké školy v Karviné bylo zřejmě přeci jen těžší, než v tehdejší nadšené době,“ podokl historicky první karvinský děkan.

KULTURNÍ AKCE, SLAVNOSTNÍ AKTY I PLAVECKÉ MATINÉ

Na listopad 1989 se na Karvinsku vzpomínalo několika způsoby a na několika místech. Šlo o nejrůznější kulturní i společenské akce, ale i ty menšího a soukromého charakteru. Třeba karvinští otužilci si v den výročí 17. listopadu slavnostně ponořili do vod tzv. Karvinského moře.

JAK TO VIDÍ SOUČASNÁ GENERACE?

Výročí si pak připomínaly všechny věkové skupiny, a to i ti, kdo se narodili až mnohem později. Slavnostní setkání spojené s filmovou dokumentární vzpomínkou na dané dny si připravila třeba i Mládežnická rada v Karviné.

A názory velmi mladých lidí na to, co listopad 1989 Česku přinesl?

„Byl to velmi zásadní obrat a jsem rád, že se ta událost stala,“ říká čtrnáctiletý Štěpán Svoboda. „Je to nejdelší období svobody, které naše země kdy měla. Někteří lidé si této svobody dostatečně neváží a berou ji jako samozřejmost, jsem ale ráda, že i v naší generaci jsou ti, kteří to naopak vnímají a mají k tomuto dění vztah,“ podotýká pětadvacetiletá Katarzyna Gattnar.

„Je to hodně důležitý milník naší země a je hodno si ho připomínat,“ doplňuje patnáctiletý Šimon Kozelka. „Oceňuji, že na rozdíl od mnoha jiných zemí proběhl takový převrat u nás poměrně v klidu a bez násilí. Jinak si myslím, že něco takového asi bylo nezbytné a tehdy to byla jen otázka času,“ řekl třináctiletý Mario Doskočil.