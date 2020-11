Stačí souhlas zastupitelů, pak podpis smlouvy se stavební firmou a budování nového dopravního terminálu, zdá se, nebude nic stát v cestě. Musí být ovšem splněna první podmínka, tedy, že město uvolní z rozpočtu další víc než milion korun, který chybí k tomu, aby mohlo akceptovat nabídku firmy, která vyhrála výběrové řízení a terminál a parkoviště by měla stavět.

A právě schvalování tzv. rozpočtového opatření budou mít zastupitelé Českého Těšína na programu v pondělí na svém zasedání v KaSS Střelnice.

„Abychom mohli podepsat smlouvu se zhotovitelem, je potřeba asi o milion a dvě stě tisíc korun vyšší částka z rozpočtu než jakou máme k dispozici nyní. Rada města doporučila zastupitelstvu toto rozpočtové opatření schválit,“ říká místostarosta Tomáš Pavelek (ANO).

Cena zakázky je zhruba 83 milionů korun a město mělo doposud pro tuto investici k dispozici pouze 82 milionů. Pokud milion z městské pokladny navíc zastupitelé zastupitelé schválí, chce vedení města do konce roku podepsat s vítězem výběrového řízení smlouvu.

Pavelek: Odklad nebude

Protože se výběrové řízení na zhotovitele stavby z různých důvodů táhlo téměř celý rok, stalo se to, že výběrová komise dala zelenou firmě, která ale požaduje více peněz, než s kolika doposud investor - tedy Český Těšín - počítal.

Město tedy stále ještě má druhou možnost a sice zrušit výběrové řízení a vypsat jej znovu. Před pár týdny proto zjišťovalo u poskytovatele dotace (85 procent z ceny zakázky je hrazeno z dotace – pozn. aut.), zda by bylo možné posunout termín ukončení realizace zakázky o půl roku. Stihlo by se tak vypsat novou soutěž, vybrat novou firmu, která by zakázku realizovala za méně peněz.

Nakonec však město o prodloužení termínu na poskytnutí dotace nežádalo. „Nemáme důvod,“ tvrdí českotěšínský místostarosta Pavelek. „Je to pro nás priorita dokončit tuto akci v termínu, tedy do června roku 2022,“ dodal.

Proč to stojí tolik?

Za podivné kroky výběrové komise při hodnocení a výběru zhotovitele kritizují město i některé zastupitelé. „Pokud fakticky výběrové řízení nedopadlo dobře, mělo jej vedení města ihned zrušit a vypsat znovu,“ míní zastupitel za ODS Stanislav Folwarczny.

Zastupitel za SPD Roma Žyla dokonce už otiskl na svém facebooku písemnou podobu interpelace, kterou vznese na zastupitelstvu. „Město se má chovat s péčí řádného hospodáře. Cena nabízená vítěznou firmou je podle dostupných údajů vyšší o téměř 25 milionů korun ve srovnání s uchazeči, které výběrová komise vyloučila. Ptám se jako zastupitel, proč město výběrové řízení nezrušilo a nevypsalo novou soutěž?“

Místostarosta Pavelek na toto reaguje tvrzením, že firmy, které podaly nižší nabídku, nesplnily zadávací podmínky. „Takové firmy by se do soutěže vůbec neměly hlásit, a přesto se přihlásily. Byly proto vyřazeny,“ vysvětlil.