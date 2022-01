„Vystavené fotografie jsou koncipovány jako dvojičky. Původní černobílé fotky dělal táta od čtyřicátých do sedmdesátých let. Fotil dvouokou zrcadlovkou na formát šest krát šest centimetrů - ty jsou čtvercové z čtyřicátých až šedesátých let. Potom získal další fotaparát, který byl původně na skleněné desky a později na plochý film devět krát dvanáct centimetrů. Na něm udělal ty další fotografie z šedesátých a sedmdesátých let,“ řekl v úvodu Jiří Hora a dodal, že autor fotografií, jeho tatínek, zemřel v roce 2007.

Jako z Ladových obrázků. Při veřejné zabíjačce na Horečkách nechyběla cimbálovka

„Když táta byl naživu, dělával výstavy těch svých fotek, poslední jsme udělali v roce 2006 v kulturním domě,“ pokračoval Jiří Hora s tím, že fotografie později nabídli muzeu, které nejprve projevilo zájem, pak už ho ale nemělo.

„Tak jsem se v roce 2010 namíchl, s kamarádem jsme si pořídili skener, který umí skenovat negativy a všechny negativy jsem oskenoval do digitální podoby. Nejprve jsem vydal CD, které se jemnovalo Starý Frenštát, pak mě napadlo, že bych mohl udělat současnou podobu stejných fotek - těch původních černobílých je asi 450. Zjišťovali jsme, odkud je co focené, rok a půl jsem běhal po městě a vždy jsem se pomocí map snažil to místo najít,“ doplnil Jiří Hora a upozornil, že barevné fotografie pořídil v letech 2012 až 2013, takže v současné době mohou některá místa zase vypadat trochu jinak.

„Je to pokračováním něčeho, co bylo ve frenštátském kině, tady je dokonce těch fotografií více, neboť je tady větší prostor. Je jich tady vystaveno asi sto,“ poznamenal Jiří Hora a podotkl, že fotografie nejsou označené názvy ulic, ale pokud někdo z přítomných bude tápat, může se zeptat jeho sestry Evy Maléřové, která byla na zahájení vstavy také přítomná.

V lyžařské stopě s výhledem na Lysou horu aneb v létě golf a v zimě běžky

Organizátorka výstavy Alena Korčeková upozornila, že součástí výstavy je koutek s různými materiály o Frenštátě pod Radhoštěm, vitrína se starými kalendáři připomínající první část výstavy Čas se zastavil, a také malá výstavka historických knih, z nichž nejstarší byla vydaná zhruba před 140 lety. Potom už se návštěvníci rozešli k panelům a někdy docela vzrušeně diskutovali o místech, která otec a syn Horové jejich fotoaparáty zachytili. Výstava je přístupná každý čtvrtek od 16 do 18 hodin do konce března.