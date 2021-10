Celé nádraží už je bezbariérové. Do hlavní budovy se přesunuly toalety, kde najdou rodiče nejmenších dětí přebalovací pult. Úpravami prošlo také nástupiště a přednádražní prostor.

Místo hospody U Ladě, kam Krnované chodívali popíjet pivo a hrát šachy, vznikly komerční prostory pro drobný prodej, případně rychlé občerstvení. Prodejna, sklady, úklidová místnost, šatna a WC o rozloze kolem 40 metrů čtverečních zatím čeká na nájemce. Je zde také možnost venkovního posezení.

Na slavnostní otevření dorazil také generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Myslím, že se tohle nádraží se povedlo na jedničku. Podařilo se zachovat jeho původní ráz s ohledem na jeho historii. Nedával se do toho žádný moderní prvek. Základem byla spíš kombinace potřebnosti a historie. Tohle nádraží se povedlo. Právě takto se mají opravovat historické objekty,“ uvedl Svoboda s tím, že v současném době jsou v Moravskoslezském kraji rozpracované podobné projekty asi na dvaceti nádražích.

„Pořád je co zlepšovat. Konkrétně na této trati by bylo dobře, kdyby se elektrifikovala, a také to máme v plánu. Musím pochválit součinnost s městem, protože cestující je současně uživatel okolních pozemních komunikací nebo parkuje před nádražím. Krnov si takové nádraží zasloužil,“ doplnil generální ředitel Svoboda.

Také Ivo Dokoupil, který před časem založil iniciativu Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Bruntál, je rekonstrukcí cvilínského nádraží nadšený. Souhlasí s generálním ředitelem Správy železnic, že právě takto by se měla historická nádraží opravovat.

„Nádražní budově Krnov Cvilín se podařilo vrátit její historicitu a zachovat cenné detaily, jako jsou litinové sloupy a zábradlí. Takto by měly probíhat rekonstrukce nádražních budov v celé České republice, protože železniční doprava je bezesporu ze všech nejekologičtější a investice si zaslouží. Bohužel zrovna na trati mezi Krnovem a Olomoucí jsme svědky nejen zdařilé rekonstrukce cvilínského nádraží včetně investice do modernizace nádražních bytů, ale také vystěhování nájemníků žijících v nádražích bytech. Jsme svědky devastačních projektů na nádražích ve Valšově, Moravském Berouně, a zřejmě i v Domašově nad Bystřicí. Historické nádraží v Dětřichově snahu Správy železnic o modernizaci nepřežilo,“ upozornil Dokoupil na rozdílný přístup projektantů Správy železnic k historickým nádražím na této trati.

Podívejte se, jak vypadalo nádraží kdysi a pak srovnejte s aktuální situací v čerstvé fotogalerii.