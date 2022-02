Točna bus, to stojí na dopravním značení pod zákazem zastavení (s výjimkou MHD) před někdejším místeckým hřbitovem, dnes parkem, ve Frýdlantské ulici. K obvyklým místům, kudy více než desetimetrové vozy plynule projíždějí do opačného směru to má ovšem docela daleko.