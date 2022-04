Místní se vzpamatovávaji ze šoku. Maminka dětí byla mezi lidmi oblíbená.

"Ráno vodila děti do školy, vždycky na mě mávala. Byla to velice příjemná a milá paní. Chodili hodně do kostela, navenek působili jako slušná rodina. Je to hrozné,” přiblížil Deníku v pondělí ráno jeden z místních obyvatel.

Po výbuchu v Loučce našli mrtvou ženu a tři děti, policie mluví o vraždě

Nikdo v obci pořádně nechápe, jak se tragédie mohlo stát. Těžkou ranou pro místní je zejména to, že pod sutinami zahynuli tři děti mladého páru.

V Loučce se učí předškolní i školní děti v jedné budově, na ní už vlaje černá vlajka. Pracovníci školy nyní přemýšlí, jak s hroznou událostí seznámit ostatní děti.

Někteří místní spekulovali i o duševním stavu muže, který je podezřelý, že svou manželku a tři děti úmyslně zabil. Údajně se měl dříve léčit s psychickou nemocí.

Měli hospodářství, žádné problémy

O navenek spořádané rodině hovořil také starosta.

"Obec je v šoku. S rodinou nebyly vůbec žádné problémy. Ani jeden z manželů nebyl místní, přistěhovali se v minulých letech. Paní byla ze Slovenska,” přiblížil situaci starosta Loučky Jaromír Kořístka.

"Manželé měli menší hospodářství a asi třicet kusů dobytka. Obec a hasiči se o nyní zvířata postarají,” dodal starosta.

Na místě jsou stále kriminalisté, kteří společně s hasiči pátrají po příčině výbuchu.