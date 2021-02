Že v roce 2019 získali tamní hokejoví Oceláři druhý extraligový titul, Třinečáci vědí. Že se v roce 2018 stal Třinec statutárním městem, vědí také. I to, že o rok dříve po žhářském útoku vyhořel tamní cenný kostel Božího Těla v Gutech.

A tamní magistrát nyní lidem připomene, co se dělo v uplynulých devadesáti letech.

„V lidech obecně převládá frustrace, deprese, nejistota. Je to jiné než na jaře. Trvá to dlouho. A nikdo neví dokdy. Proto nastal čas na něco příjemnějšího. Je čas zase se těšit a bavit,“ volá po legálním odreagování se primátorka Třince Věra Palkovská.

Co to znamená v praxi? Devadesát let, po kterých je letos Třinec oficiálně městem, ne tou malou obcí ze 14. století, je potřeba oslavit.

„V první polovině roku si kulatiny připomeneme především on-line prostřednictvím městského facebooku, webu, zpravodaje města a kabelové televize a věříme, že v druhé polovině roku už budeme slavit společně, jak se říká, tváří v tvář,“ informuje primátorka.

Už od těchto dní mohou lidé na třineckém facebooku otestovat své znalosti ve „vzpomínkovém“ kvízu, další aktivity a soutěže na uvedených platformách budou co nevidět následovat. Palkovská nepochybuje, že od léta bude možné opět svolávat hromadnější akce na veřejnosti.

„Hlavní akci chystáme na prázdniny. Věříme, že 13. a 14. srpna nám opatření proti koronaviru už umožní uspořádat obrovský koncert na náměstí Svobody. A poté i další akce,“ avizuje Věra Palkovská.

Prvním velkým mezníkem obce byl vznik huti v roce 1839, druhým vznik košicko-bohumínské dráhy v roce 1871 a třetím pak návštěva T. G. Masaryka v roce 1930, který „zaloboval“ právě za to, aby Třinec získal statut města. Jestli návrat Třinečáků k životu po koronaviru bude dalším velkým mezníkem města, se teprve uvidí, ale jedno je prý jisté. „Třinec bude na nohou!“

Máte staré příběhy či fotografie?

Třinecký magistrát vybízí své občany, kteří ve svých archivech mají staré fotografie dokumentující vzhled města nebo zajímavé události z minulých let , aby se o jejich kopie podělili. „Kromě obrazových dokumentů zkusme zaznamenat pro další pokolení třeba i životní příběhy, které by třeba jinak upadly v zapomnění. Podělte se o osudy či oslovte pamětníky ve svém okolí. Uvítáme psané vzpomínky, zvukové i video nahrávky,“ vybízí Romana Ševečková z odboru školství, kultury a tělovýchovy magistrátu města.