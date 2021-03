Pohostinství naproti havířovské nemocnice má dlouhou tradici. V budově známé dříve zejména díky klubu Stolárna už téměř pět let buduje vyhlášenou restauraci Vojtěch Příborský.

Před dvaceti lety tam jeho otec založil hospodu, syn na ni navázal a úroveň podniku, odkazujícího na jméno rodiny, značně pozvedl. A jako jediný v Havířově dal do nabídky tankovou Plzeň, díky které si získal i stálou skupinu štamgastů.

„S otcem, který před lety zemřel, to byl náš plán. Tankovou Plzeň tady proto máme už celých pět let, protože ji v rodině milujeme všichni! A milují ji i naši štamgasti, za což jim moc děkuju,“ vzkazuje Příborský lidem, které – nepočítáme-li léto – v podniku už v podstatě rok neviděl.

Směna za volantem

Za tu dobu stejně jako ostatní přešel na možnost výdejního okénka a vlastního rozvozu. Jako jeden z mála však našel recept, jak si v této době svou klientelu nejen udržet, ale v některé dny ji i rozšířit. „Jídel i nyní prodáváme téměř stejně, jako jsme vařili pro hosty tady. Možná i proto, že rozvoz jídla jsme nechali v nabídce i přes léto, abychom byli připraveni na druhou podzimní vlnu,“ vysvětluje Příborský, který si navzdory nelehké situaci pro podnikatele nestěžuje.

„Zaplatíme tím zaměstnance a s podporou státu to přežijeme. Není to otázka přežívání, covid ustojíme, ale je to dost hektické, takže spíše hrozí, že nám z toho ‚hrábne‘,“ směje se majitel podniku, který dnes jídla lidem sám rozváží. A v pátek měl tolik práce, že o motivaci nemá nouzi. „Jsem teď takový havířovský Niki Lauda,“ trefně popisuje hodiny a hodiny strávené za volantem v ulicích Havířova.

Svíčková, burgery… a co chce kuchař!

A na nové pozice se přesunuli i někteří jeho zaměstnanci. „Holky z baru šly do kuchyně, kuchařům zase nechávám volnou ruku v tom, co vaří, a nestavím jim žádné mantinely. Ať klidně vaří indickou nebo anglickou kuchyni. Samozřejmě základní nabídka zůstává, máme hotovky, výbornou svíčkovou a ve velkém je nyní poptávka po burgerech,“ popisuje covidové chutě muž, který pravidelně dvakrát týdně mění jídelníček, aby si měli lidé z čeho vybrat.

Vojtěch Příborský si nic nedělá ani z brzy očekávané nové konkurence v podobě výstavby McDonald‘s u nedaleké nákupní zóny, v okolí se navíc zaběhlo také KFC.

„Bude to tady i s námi takový bermudský trojúhelník, tak doufám, že se v něm všichni, kdo by chtěli jíst nezdravě jinde, ztratí,“ směje se majitel stylové restaurace, kde na člověka dýchne historie, a když tomu doba přála, v pátky tam pravidelně chodíval hrát harmonikář. A víte, na co si tam pověsíte kabát či bundu? No přese na… příbory!