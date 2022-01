„Zrovna volala holka z Bratislavy, že si mne vybrala. A to není náhoda, hocně často si mne vybírají na základě doporučení a recenzí,“ líčí třiapadesátiletý provozovatel studia Tattoo Zone. Sám školený počátkem 90. let u tehdejší ikony českých tatérů Vladimíra Franze. Když se, jak vzpomíná, používaly preparační špendlíky na hmyz Morpho letované dohromady cínem.

„Furt je to o mechanické aplikaci pigmentové barvy pod kůži. Ještě nikdo nikdy nevymyslel mašinku, před kterou se posadíš a laser ti to tam za vteřinku vtiskne,“ popisuje Ivo. Ten se dnes „ohání“ době poplatnými bezdrátovými strojky. Dvě hodiny nabíjení a poté deset hodin tetování rychlostí 900 až 1200 údery za sekundu.

„Když jsem začal školit, mezi žáky byli jen muži. Poslední dva roky je jeden na devět žen,“ navazuje učitel tetování. S kulatými razítky od ministerstev školství a zdravotnictví – první znamená akreditaci k vedení kurzů, další certifikát zkoušejícího. Má své učební osnovy i skripta, vše musí obnovovat a úředníci ho kontrolují.

„Rozpoznání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických znalostí dermatologie i somatologie,“ popisuje jeden z předmětů ve škole nových tatérů. Ta není klasická s více studenty v „třídě“, věnuje se vždy jedinému. Kurz trvá oficiálně daných 300 hodin a jeho výsledkem je nová pracovní kvalifikace.

„Koho si do něho vyberu, ten ho taky dokončí,“ nechává se slyšet Ivo. Neexistuje to bez „talentové“ zkoušky na ověření uměleckého i grafického cítění. Žáci nejprve dělají na umělé silikonové kůži, ale podmínkou další praxe je přivést vlastní živé „modely“. Často se to pojí s obnovováním léty vybledlých starých tetování.

Vietnam, Moldávie, Slovensko, Rusko, USA, Španělsko, Ukrajina, Chorvatsko, Španělsko, Brazílie, Mexiko, Dánsko, Itálie, Tchajwan, Polsko, Island… I to jsou země, odkud pochází studenti učitele z Krnova. U nějž zní tvrdá metalová muzika a kromě kolegy Olafa tu tetuje i jeho syn Šimon a učí se dcera Sára.

Ivo sám má na jednom rameni „výtvor“ od známé herečky Kateřiny Kairy Hrachovcové. „Taky úspěšná žákyně. Hodně ji baví moderní abstraktní obrazce,“ dodává tatér. Jenž podle svých slov rozhodně nehodlá zavádět masovou výrobu nových umělců v daném oboru. Naopak, je schopen ty stávající ještě dále zdokonalovat.