Ve štramberských ulicích bude o víkendu opět živo. Druhý ročník Buskerfestu, neboli festivalu pouličního umění, se uskuteční v sobotu 31. července a v neděli 1. srpna. Chybět nebudou muzikanti, akrobaté ani divadelníci.

Busking. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/František Berger

Žádné pódium, složité zvučení nebo přesně naplánovaný program jednotlivých vystoupení. To jsou znaky charakteristické pro štramberský festival pouličního umění s názvem Buskerfest. „Snažíme se, aby celá akce byla co nejméně zorganizovaná a tedy co nejblíže tomu, jak se na ulici opravdu hrává,“ řekl za pořadatele Tomáš Hubáček.