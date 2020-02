Mimořádnou nápaditost a šikovnost projevovali po celá desetiletí lidé Třineckých železáren. V běžných obchodech nedostupné vymoženosti moderní doby si kutilové nahrazovali vlastní vynalézavostí, a to často v dílnách socialistického podniku s využitím trochy materiálu.

Vznikaly tak například kamna, legendární rojberky na ruční a později inovativně i na elektrický pohon, bojlery na ohřev vody, ale i předměty uměleckého rázu. Domácnosti zdobily garnýže, bronzové umělecké odlitky pro využití v kuchyni i jako dekorace.

„Zruční zámečníci, elektrikáři, kovoobráběči, dřevomodeláři se zkrátka nezalekli žádné výzvy. Pod jejich rukama vznikaly zahradní traktory, štěpkovače na dříví, cirkulárky, štípačky, lisy na ovoce či žehlící mandly,“ rozvádí vedoucí muzea Eva Zamarská.

Právě takové kousky představuje výstava, která zároveň ukáže fenomén fuškaření v širších souvislostech. K vidění budou dvě stovky exponátů od čtyřiceti majitelů. Doplní je panelová výstava fotografií a dalších aktivit, které jsou s fuškařením v podniku spojeny

Výstava bude pro veřejnost přístupná do 9. dubna vždy od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.