Co s ním? Historický hytlák na obecním nádraží v Úvalně budí pozornost

Cestujícím Českých drah v Úvalně už pár let slouží jako ochrana před deštěm nový jednoduchý přístřešek u kolejí. Bylo to šťastné rozhodnutí, přenechat historické nádraží obci. Pro několik generací byla vizitkou Úvalna předválečná romantická zastávka. Proto se obec s chutí pustila do rekonstrukce.

Úvalno získalo a opravilo historickou zastávku. Na obecním nádraží nesmí chybět ani obecní vagon. Říká se mu hytlák, protože železničářům připomíná pojízdnou chatu na kolejích. . | Foto: Deník/František Kuba

Starosta Úvalna Radek Šimek nemá o nápady nouzi. Když už má Úvalno obecní nádraží, proč by hned vedle nemohl fungovat také obecní vagon? Jak odlišit nádraží od ostatních? Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) slouží ke cti, že nepotřebnou zchátralou zastávku Úvalno nezbourala, ale nabídla obci. Obec spojila generální opravu s vybudováním kuchyňky, aby zde kromě informačního centra mohlo fungovat také občerstvení nebo kavárna. Vláda potěšila kozy v Úvalně: trefila cyklus dojení a zasušení Přečíst článek › „Pak jsme začali přemýšlet, čím prostor kolem zastávky doplnit, aby se Úvalno na první pohled lišilo od ostatních nádraží. Čím jiným doplnit nádraží než vagonem? Tak jsme začali shánět zajímavý vagon, nejlépe historický,“ uvedl starosta Úvalna Radek Šimek. Máme vagon! Co s ním? Starosta se obrátil na ředitele ČD nostalgie a využil jeho zkušenosti s vyřazenými kolejovými vozidly. Rozvolňování: Autobusy se vrátí na Praděd. V Jeseníkách upravují běžkařské stopy Přečíst článek › „Pomohl nám někde v Českých Budějovicích sehnat nádherný vyřazený vagon hytlák v obstojném stavu. Koupili jsme ho intuitivně, aniž bychom předem uvažovali, k čemu takový nepojízdný vagon může sloužit, na co ho potřebujeme a jak ho využijeme. Prostě se nám esteticky hodil na nádraží a byl zrovna po ruce,“ vysvětlil Radek Šimek kde se vzal v Úvalně hytlák z padesátých let. Hytlák je chata na kolejích Označení vagonů „hytláků“ v železničářské latině vzniklo z německého die Hütte, chata. Jedná se o služební vozy, které měly kromě prostoru na přepravu zavazadel a balíků také kamínka, u kterých se železničáři v zimě ohřívali a sušili. Cítili se tam jak na chatě. Hytlák jim opravdu sloužil jako pojízdná chata na kolejích, ve které se dá třeba přespat po službě. Podívejte se: Slunečné počasí vylákalo lidi ven. Takto to vypadalo na Krnovsku Přečíst článek › „Domluvili jsme se s místním občanem, že v budově bývalé zastávky bude provozovat informační centrum pro obec, a současně si tam udělá svou kavárničku. Vagon využije jako venkovní posezení. Nádraží také doplníme také expozicí o historii této tratě,“ shrnul plány s nádražím starosta Šimek. Inspirace: Tomáš Hanák Když v Úvalně přemýšleli, jak využít nádraží a vagon, inspirací pro ně bylo nádraží v Nižboru. Herec Tomáš Hanák je srdcem vláčkař. Díky němu je historické nádraží Nižbor vyhledávanou atrakci. SERIÁL DENÍKU: Představujeme Úvalno, Vesnici Moravskoslezského kraje 2018 Přečíst článek › „Je fascinující, co všechno vymyslel Tomáš Hanák. Z neznámého nádraží kdesi v Nižboru je dnes známá restaurace. Má tam několik vagonů, které slouží nejen hostům restaurace, ale také jako ubytování a centrum společenského dění. Přivedl nás na myšlenku, že můžeme náš hytlák pronajímat na zážitkové dobrodružné přespání,“ uvedl starosta Šimek. Romantický nocleh ve vagonu Hytlák má kamínka, kuchyňku i něco jako sociální zařízení, takže nejsou potřeba žádné zásadní úpravy. „Určitě by se našla rodinka nebo parta kamarádů, která se v létě na pár dní ubytuje ve vagonu na nádraží. Nocleh na nádraží je zážitek pro každého železničního romantika,“ představil svou vizi starosta Úvalna Radek Šimek. Noclehy v úvalenském hytláku může romantik spojit s železničními výlety do Krnova, do Opavy nebo na Osoblažku. Přímo v Úvalně má k dispozici parádní koupaliště. Také pro cyklistiku jsou kéolem Úvalna ideální podmínky na české i polské straně hranice. Jak poznat dobrý nápad Některé nápady jsou téměř geniální, ale jiné potřebují korekci. „Navrhoval jsem na nádraží otestovat samoobslužný systém občerstvení, jaký známe pod názvem lesní bar. Kolegové mě před tím varovali. Musel jsem jim dát za pravdu, že nádraží má úplně jiný kontext, než lesní odpočívadlo daleko od civilizace,“ vysvětlil starosta, jak obecní brainstorming pomáhá selektovat nápady.