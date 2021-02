Po restauraci KFC, která funguje už přes dva roky, vyroste v Havířově i provozovna konkurenční firmy McDonald´s.

V Havířově bude ještě do léta uvedena do provozu restaurace rychlého občerstvení Mc Donald´s. Design Alphabet | Foto: Design Alphabet

Bude to už 106. restaurace této značky v České republice. Otevírat by měla ještě do léta a to v prostorách bývalého autosalonu Toyota v obchodním komplexu Kaufland v ulici Nad Tratí.