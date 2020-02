Ministerstvo financí připouští, že získání koncese je v tomto případě zvláštní

Jedna z heren v centru Havířova, která přes zákaz funguje, od středeční návštěvy lidí z Celní správy je ale dočasně zavřená. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Přestože má Havířov platnou vyhlášku, která zakazuje provozování hracích automatů, nejméně tři herny ve městě stále fungují. Počátkem týdne na tuto skutečnou upozornila televize Polar. Jak je to možné? Na základě anonymního udání se totiž zjistilo, že jedna z největších společností provozující v České republice hazardní hry dostala od Ministerstva financí povolení na 10 let až do roku 2023.