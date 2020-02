Třetí stupeň znamená již značné nebezpečí. Lavinové nebezpečí platí v Jeseníkách v místech, která leží v národní přírodní rezervaci mimo turistické trasy a lidé by tudy neměli chodit. Vyhledávají je však často vyznavači adrenalinového lyžování.

"V Jeseníkách během posledních dvou dnů napadlo zhruba 30 centimetrů nového sněhu. Sněžilo za vydatného severozápadního větru a sníh bude převážně uložen na závětrných svazích, což je Velký kotel, Malý kotel a mezikotlí. Z těchto důvodů jsme vyhlásili třetí lavinový stupeň. Platí všeobecné pravidlo, že při třetím lavinovém stupni, když napadne více nežk 30 centimetrů, by se lyžaři neměli pouštět do svahů, které jsou prudší nežk 30 stupňů," uvedl Hejtmánek.

Nechceme, aby došlo k maléru

Zvýšení lavinového stupně od dnešního dne avizovala horská služba již ve středu na základě vydatného sněžení. Podle předpovědi ještě dnes a zřejmě i v pátek znovu sněžit, uvedl Hejtmánek.

"V lavinových katastrech budeme teprve měřit, vyhlásili jsme to však již dopředu, než to kluci potvrdí. Ty indikace na třetí lavinový stupeň jsou jednoznačné. Nechceme, aby došlo k nějakému maléru. Spousta skialpinistů tyto zprávy čte, ať už na webových stánkách či sociálních sítích," doplnil Hejtmánek.

Třetí stupeň označují odborníci za kritickou nebo velmi zrádnou situaci. Je obvykle vyhlašován ve 30 procentech zimního období a odehraje se při něm až polovina všech případů lavinových nehod. Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku, je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah.

"Jsme v národní přírodní rezervaci a lidé by v těchto místech neměli co dělat, ale stát se to může," dodal dispečer jesenické horské služby.



V Jeseníkách byl tento stupeň naposledy vyhlášen loni na začátku ledna.