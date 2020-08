Oprava průtahu Krnovem začala v pondělí 3. 8. K opravám Chářovské ulice, rozkopanému mostu v Petrovické ulici, uzavřenému mostu u vodárny a ke staveništím na trase budoucího obchvatu přibyla další spousta dopravních omezení.

Krnov. Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Kuba

„Bezva nápad zavřít půlku Krnova. Někdo to asi těžce nedomyslel.“ „Panebože, tak to je masakr projet Krnov. Nebo spíš zázrak.“ „To co se děje na kruhačích, to je na facku,“ je výběr častých reakcí na sociálních sítích.