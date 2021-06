Desítky svíček se rozhořely u Vojenského splavu v Městských sadech v Opavě. Pietní místo tady vzniklo poté, co se u zmíněného splavu v pondělí 7. června v podvečer utopil jedenáctiletý chlapec z Ostravy.

Pietní místo u Vojenského splavu v Opavě. 10. června 2021. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Do řeky skočil sám, a to v místech, kde do ní ústí umělé koryto pro vodní sporty. Z břehu jej pozorovaly ještě dvě dívky, dvanáctiletá z Ostravy a čtrnáctiletá z Bruntálu. Poté, co jeho tělo zůstalo nehybně ležet na hladině s hlavou ponořenou pod vodou a následně se zcela potopil, přivolaly dívky pomoc.