Součástí programu všech navštívených míst Slezského zemského muzea budou výstavy. Dopravu mezi jednotlivými areály mimo město bezplatně zajistí speciálními autobusy společnosti TQM ze zastávky vedle historické muzejní budovy na Komenského ulici. Z Hrabyně i Nového Dvora budou autobusy odjíždět ze vstupních parkovišť. Vstup do všech uvedených prostor je zdarma a návštěvníci musejí dodržovat aktuálně platná protiepidemická nařízení.

Slezské zemské muzeum s Opavskou kulturní organizací a Slezskou nemocnicí jako spolupořadateli připravilo na pátek 10. září od 17 do 22 hodin Slezskou muzejní noc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.