Předně to bude nová zámecká galerie a expozice středověku. „V sobotu bude otevřena nová zámecká galerie, která vznikla pod záštitou paní Rosany de Montfort. Ta zároveň v tento den představí i prodejní výstavu svých obrazů a obrazů Romany Štrync pod názvem „Romy & Rose“. V průběhu slavnostního otevření galerie proběhne také dražba obrazu. Výtěžek bude věnován depozitu Kočičí dům u Mourečka, který spadá pod organizaci Cat World,“ vysvětluje Eduard Valeš a dodává, že letos by měla být zpřístupněna také nová expozice středověku ve sklepení zámku.

Modernizace se dočkala rovněž myslivecká expozice, a tradiční expozici historických kol má již připraveno i Bílovecké Šlapátko.

Rekonstrukce, obnova i úklid

V době uzavření proházel zámek, stejně jako každý rok, další postupnou obměnou. „Po loňském ukončení sezóny byla vyměněna další část nevyhovujících oken za repliky původních, které byly vyrobeny na základě dobových fotografií. V prohlídkové trase jsme vybudovali dámský budoár a nově jsme doplnili také pracovnu baronky Margarety Sedlnitzké o psací stůl z počátku minulého století a další kusy nábytku. Pověsili jsme rovněž nové závěsy a další obrazy majitelů zámku,“ pokračuje kastelán, který se spolu s kolegy připravoval na otevření zámku důkladně a po všech stránkách. Kromě přípravy expozic a prohlídkové trasy museli společnými silami posekat trávu, vyčistit průjezd od listí i pavučin, vyvětrat panské pokoje, vysát všechny koberce, provést drobné opravy a další. Díky tomu se dnes zámek, zámecká zahrada i kaple sv. Hyacinta doslova blýskají a čekají na své první návštěvníky.

„Zámek je to, co nás bílovecké stmeluje. Je to místo, kam většina z nás ráda chodí, kde se potkáváme při nejrůznějších akcích a užíváme si pestrý program, který kastelán zámku spolu s kolegy přichystá. Mít v obci zámek znamená spoustu starostí, ale i radostí. Pokud však máte kastelána, který pro zámek doslova dýchá, jde vše mnohem lépe a radostněji,“ reaguje starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

Letos byl zámek na několik hodin zpřístupněn veřejnosti již v pátek, 28. května, a to v rámci Noci kostelů, která se koná napříč celou republikou. Od této soboty se však návštěvníci mohou těšit na pravidelné prohlídky i oblíbené zámecké kulturní akce.