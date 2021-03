Právě Kopecký zažil před startem posledního dnešního testu hodně horké chvilky a nakonec byl rád, že svou Škodu Fabii R2 Evo dokázal dovézt až do servisní zóny. Na čtvrté místo absolutně si polepšil mladý Adam Březík, když dokázal na RZ 4 přeskočit Jana Černého. Dalších z mladých talentů, Dominik Stříteský, je po sobotě šestý před Erikem Caisem, který dnes bojoval víc než s tratí sám se sebou.

Osmé místo je po ranním zaváhání s volbou pneumatik maximem pro domácího Miroslava Jakeše. Devátá příčka je pak pro Alberta von Thurn und Taxise určitě příjemným povzbuzením, do první desítky se pak na závěr dne prosadil Roman Odložilík.

V kategorii 2WD byl dnes nejlepší René Dohnal před hostem z Irska Wiliamem Creightonem, který je určitě příjemným překvapením soutěže. Poslední volná příčka na pomyslných stupních vítězů patří po čtveřici odjetých rychlostních testů Danielu Poláškovi.

Co řekli jezdci po RZ

"Bylo to celkem dobré. Snažili jsme se být rychlí. Na třetí erzetě jsme jeli vyrovnaně s ostatními. Na Lešné jsem jel opatrně a neztratili jsme moc času. Je mi líto Honzy Kopeckého, ale to je rally, nedá se s tím nic dělat. Těšíme se na zítra. Náš cíl je jet v každé vložce co nejrychleji, abychom natestovali a připravili se na další závody, máme svůj plán a toho se držíme," řekl ruský pilot Nikolaj Gryazin.

"Třetí zkouška byla dobrá, jeli jsme téměř na limitu, i když pro nás je důležité hlídat si především český mistrák. Vše jsem ale pokazil těsně před startem čtvrté vložky, kde jsme auto zdvihali o pět milimetrů výš a přehazovali přední kola za zadní. Udělal jsem obrovskou chybu, za kterou bych si nejraději nafackoval. Neutáhnul jsem levé zadní kolo. Stáli jsme asi tři kilometry před vložkou a zhruba po sedmi stech metrech nám to kolo upadlo. Kolo se odkutálelo, zaplať pánbůh nejelo do protisměru žádné auto. Honza kolo utíkal hledat, já zvedal auto, z každého kola vzít jednu matku a to jsme měli naštěstí ještě dvě rezervní. Štefty byly stržené, nemohl jsem to pořádně utáhnout. Vybruslili jsme z toho docela dobře. Další s prominutím koko… jsem vyrobil hned po startu, pravými koly jsem trefil kámen, který jsem měl napsaný, takže máme ještě vyštíplý pravý předek a zadek. Z auta šly obrovské vibrace a nejistota, že to levé zadní kolo vydrží … opravdu máme štěstí, že jsme tady," sdělil český závodník Jan Kopecký.

Vítěz bude znám v neděli

A jak to viděl druhý Filip Mareš? "Jsem spokojený, že za sebou máme konzistentní výkon, i když je prostor ke zlepšení. Teď jsme se ale hezky svezli. Měli jsme trochu štěstí v poslední erzetě, hned zkraje jsme měli pomalý defekt a dojeli jsme s velmi nízkým tlakem. Děkuji Michelinu, že mi to takto pomohl ustát. Máme z toho dnes radost, byl to hezký den. Zítra chceme navázat na výkony z dneška bez ohledu na délku erzet. Asi máme všichni radši ty delší, ale je to stejné pro všechny a nečeká nás nic jednoduchého. Juřinka se jede obráceně, Bystřička je vždycky těžká, navíc je tam hodně posypu a pak nová Poličná, která je podle mě perlou mezi českými erzetami a nikdo ji neznáme. Bude to zajímavé, navíc byly jen dva průjezdy a bude to hodně o rozpisu. Je celá těžká a v lese, bude tam i hodně nečistot. Uvidíme."

Druhá etapa letošní Kowax Valašské rally startuje v neděli 28. března 2021 pátou rychlostní zkouškou v 9:30 hod. Na programu bude celkem šest měřených testů v souhrnné délce 63,64 km. Vítěze soutěže budeme znát krátce po čtrnácté hodině.