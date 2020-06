"Dle našich informací probíhá vyhodnocování této žádosti, jak našim akcionářem společnosti Prisko, tak Ministerstvem financí," říká Vanda Staňková, předsedkyně představenstva těžební společnosti OKD.

Jak konkrétně vypadá váš návrh řešení?

Společnost Prisko, příslušná ministerstva a Úřad vlády jsme požádali, aby společnost Prisko splnila ujednání vyplývající ze smlouvy o koupi akcií OKD, jež předpokládá, že společnost Prisko jako zástupce státu, našeho konečného vlastníka, bude nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního dne ve vzájemné shodě platili my. Požádali jsme tedy o proplacení 1,2 miliardy korun. Věříme, že tato částka v součtu s řadou dalších opatření, která činíme jak uvnitř firmy, tak ve spolupráci s našimi s partnery, pomůže krýt naši potřebu tak, aby tato společnost byla zachráněna a dál plnila, tak jako i teď, všechny svoje závazky včetně mezd svých zaměstnanců.

Nejedná se tedy o nedovolenou podporu státu?

Nikoliv, nejedná. V žádném případě, jedná se pouze o plnění naprosto v rámci všech nařízení a pravidel.

Co čeká společnost OKD v případě, že peníze nezískáte?

Nepřipouštíme si situaci, že by se tak nestalo. Je známo, že stát má jasný názor na soukromé vlastníky společností a ostatně stejně jako já ví, jak moc je důležité, aby akcionáři v době krize svoje společnosti podpořili. Proto jsem si jistá, že na tuto otázku neexistuje jiná odpověď, než že se tak nestane.

Není jedním z těch opatření o kterých mluvíte i propouštění zaměstnanců nebo snižovaní mezd?

V žádném případě, žádná hromadná a plošná propouštění nebudou. Mzdy zaměstnanců v žádném případě nebudeme snižovat a ani o to nebudeme žádat a vyjednávat s odbory. Za svůj přístup ke společnosti v dnešní době by si to žádný z našich zaměstnanců nezasloužil. Zaslouží si naopak nejvyšší respekt a úctu nás všech.

Znáte datum, kdy by se mohla obnovit těžba v Dole Darkov?

Vše záleží na návratu našich zaměstnanců z karantény, případně z nemocenské. Jsme velmi rádi, že desítky zaměstnanců se už vrací do práce se dvěma negativními testy. Nicméně přesné datum znovuobnovení těžby zatím stanovené není, vše závisí na aktuální situaci.

Do kdy plánuje OKD těžbu uhlí v Moravskoslezském kraji?

Naším původním záměrem bylo pokračování těžby do roku 2025 s postupným útlumem jednotlivých těžebních lokalit. Dnešní situace OKD, nepředvídatelnost vývoje cen uhlí a celkový stav ekonomiky naší země ale může tuto dobu ovlivnit. K žádnému rozhodnutí ve věci délky trvání těžby černého uhlí v regionu ale zatím dle našeho vědomí nedošlo. Předpokládáme, že taková zásadní otázka bude předmětem jednání vlády, zda uspíšit útlum těžby.