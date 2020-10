Hluk, vandalismus, nadávky, porušování provozního řádu. To se má odehrávat na novém dětském hřišti, které letos v létě vyrostlo na sídlišti mezi paneláky v Olomoucké ulici v Opavě.

Dětské hřiště v Olomoucké ulici. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

„Chtěli jsme jen nějaké místo, kde by si mohly hrát děti. To jsme ale nevěděli, co nás čeká. Teď toho litujeme,“ shodují se někteří obyvatelé dvou paneláků v Olomoucké ulici. Terčem stížností, na které občané poukazují, se stalo nové hřiště pro děti, které vzniklo v prostoru mezi bytovkami naproti mateřské školy Sedmikrásky.