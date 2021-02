"Jsem přesvědčen, že je to tak. Většina lidí se tímto vyjádřila, že už takto nechce koronakrizi řešit a přistupovat k ní, ale je zapotřebí hledat jiná řešení, způsob a postoj,“ řekl koncem minulého týdne Deníku Martin Kafka.

Nouzový stav platí do neděle 14. února. Od pondělí 15. února chtěl Martin Kafka ski areál rozjet naplno. Právě sportoviště totiž měla patřit k těm, která by se měla znovu otevřít.

„Počítáme se stoprocentním provozem všeho a všech. Teď ještě zvažujeme víkend, zda to má cenu,“ uváděl majitel areálu, který se nachází na rozhraní opavského a ostravského okresu.

Už prodávají i firemní vůz

Aby nezkrachoval, rozhodl se Martin Kafka na přelomu ledna a února vleky na Vaňkově kopci navzdory vládním opatřením rozjet. Zimní radovánky tady však vždy ukončil příjezd policie, která přístup k vlekům zakázala páskou.

Ničím neobvyklým nebylo ani to, že policisté na „Vaňkáči“ zůstávali celý den a situaci zde monitorovali. Majitel býval odváděn na služebnu k podání vysvětlení. Martin Kafka spustil i veřejnou sbírku, která představovala předprodej skipasů na příští sezonu. Z peněz, které mu lidé poslali, mohl zaplatit prosincovou fakturu za elektřinu.

A aby pokryl další finanční ztráty, rozhodl se začít rozprodávat firemní majetek. K prodeji nabízí automobil ford, v sobotu 13. února si jej mohou zájemci po předchozí domluvě na emailu info@vankuvkopec.cz prohlédnout.

V počátcích figurovala podle Martina Kafky nouze materiální.

„Teď už je to spíše morální nouze. Abychom se vrátili k lidským principům a normálnímu žití. Jestli nějaké kompenzace budou nebo nebudou, jak lidé budou vystrašeni nebo nevystrašeni, jak sezona bude pokračovat, to vše je otázkou. Trvalé platby nabíhají pořád, dotýká se to všech, problémy má každý. A my jsme na to chtěli i tímto poukázat,“ vysvětluje.

Poděkování za podporu

Martin Kafka si každého projevu podpory veřejnosti váží. „I když nezazní slovně nebo písemně. Jsou to gesta a činy, která člověk nějakým způsobem vyjádří a nemusí to hlásat do televize nebo rozhlasu. Ale prostě to udělá. To nás hodně těší a podporuje nás to v přístupu na obtíže poukazovat a zviditelňovat je. Jsme velkoprostorový venkovní areál. Ne hospoda, ne kadeřnictví, ne fitko. Můžeme tedy ten problém demonstrovat. Velmi všem děkujeme. Těší to nás i mě osobně, že lidem situace není lhostejná, vyjadřují se a nebojí se,“ dodává.