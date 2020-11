Město muselo zrušit Předmartinské odpoledne a Martinský trh, který byl letos naplánovaný na sobotu 14. listopadu. Aby město aspoň trochu propojilo potenciální návštěvníky trhu s prodejci spustilo v pátek 13. listopadu e-Martiňák.

Vedoucí městského kulturního střediska (MěKS) Marian Žárský sdělil, že návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nabídku prodejců on-line prostřednictvím webového katalogu na www.e-martinak.cz nebo www.martinsky-trh.cz.

„Sortiment bude rozdělen minimálně do dvanácti sekcí, kde by návštěvníci měli najít kontakt na konkrétní prodejce a zboží si tak sami přímo od nich objednat,“ nastínil Marian Žárský. Aby atmosféra Martinského trhu byla téměř úplná, město také nechalo vyrobit zdravici svatého Martina, který každoročně Frenštát pod Radhoštěm na zahájení trhu navštěvuje.

Frenštát pozitivní

Další „anticovidovou“ novinkou, kterou chystají společně MěKS, základní umělecká škola a Centrum volného času Astra by mělo být virtuální studio. „ Musíme se ještě spojit s TV Beskyd, jak by to šlo technicky pořešit. Byly by tam rozhovory, nějaké kreativní kurzy, až po nějaké koncerty. Bylo by tam zakázané je vyslovovat slovo koronavirus, Teď se snažíme, jak to technicky udělat,“ sdělil Marian Žárský.

Pilotní pořad společného projektu, který má název Frenštát pozitivní, je již hotov. Je jím povídání s významnou frenštátskou osobností, devětaosmdesátiletým věčně pozitivním Daliborem Norským, který se stal po listopadu 1989 tajemníkem frenštátské radnice a měl velký podíl na tom, že z Frenštátu pod Radhoštěm odešla sovětská okupační vojska jako z prvního města v celé Evropě.

Dalibor Norský povypráví nejen o tom, jak se dívá na události staré 31 let. Vysílání je naplánováno na 17. listopadu.

Zdroj: Deník / Ivan Pavelek