Vyjádření ředitelky Městského kulturního střediska Havířov Yvony Dlábkové k celé záležitosti se sehnat nepodařilo. Celé odpoledne nezvedala telefon.

„Problémy nás mrzí “

Sdílnější byla náměstkyně primátora pro školství a kulturu Jana Feberová, která přiznala, že zejména v pátek byly u vstupu do areálu problémy. „Byly tam fronty, přestože pokladny byly otevřené, aby si lidé mohli předem vyzvednout pásky. Ty dostali po předložení QR kódu, který získali on-line nákupem vstupenky. Ano, bylo to hodně zasekané, zejména v době, kdy lidé přišli na kapelu Mirai. Mrzí nás, že kvůli frontě vystoupení propásli. Na sobotu jsme udělali opatření, aby se situace neopakovala, pokladny se otevíraly dříve,“ řekla náměstkyně Jana Feberová.

Na informace, které se objevily na sociálních sítích, že se u vchodu nekontrolovalo, zda je člověk očkován nebo má platný negativní test, řekla, že to není pravda. „Trvám na tom, že kontroly byly, to by si organizátoři nedovolili. Kontroly byly,“ řekla náměstkyně primátora.

Omluva primátora

Havířovský primátor Josef Bělica v tiskové zprávě, v níž se píše, že se letošní slavnosti těšily mimořádnému zájmu, připustil, že letošní ročník se neobešel bez problémů, které nastaly první den slavností s plynulostí odbavování návštěvníků při vstupu.

„Velice mě mrzí situace, která nastala první den Havířovských slavností. Osobně jsem se celé akce zúčastnil a byl jsem mile překvapen mimořádným zájmem účastníků. O problémech, které nastaly u vstupu, vím, vzniklou situaci se snažili organizátoři operativně řešit. Druhý den slavností již proběhl bez problémů, nicméně jsme připraveni přijmout adekvátní opatření směrem do budoucna,“ uvedl primátor Josef Bělica.

Dodal, že chce celou situaci z pátku analyzovat a vyvodit z ní důsledky. „I přesto věřím, že si drtivá většina návštěvníků Havířovské slavnosti 2021 užila, protože hudební program byl skvělý a lepší počasí jsme si nemohli přát. Páteční problémy vnímám velmi vážně, všem účastníkům, kteří se cítí být dotčeni, se upřímně omlouvám,“ uvedl Josef Bělica.

Na dotaz, zda MKS Havířov neuvažuje o vracení vstupného těm, kdo kvůli výše zmíněným problémům nestihli koncert své oblíbené kapely, řekla náměstkyně Jana Feberová, že nic takového nebude. „Vstupné na jeden den bylo tři sta korun. Když to rozpočítáte, že za takovou cenu mohli lidé vidět sedm skupin, je ta cena velmi příznivá. Navíc si nedovedu představit, jak by se to technicky dalo udělat,“ uvedla a vzkázala, že město jako omluvu zajistilo koncert kapely Mirai v rámci letošního Vánočního městečka.

Kritika opozice

Pro mnohé návštěvníky až infarktová situace při vstupu do areálu Slavie Havířov na páteční městské slavnosti rezonuje celým Havířovem i sociálními sítěmi.

I proto Deník oslovil zástupce politické opozice v Havířově s žádostí o jejich pohled na věc. Prakticky všichni nešetřili ve svých komentářích kritikou.

„Je to ostuda, která vypovídá o neschopnosti vedení MKS Havířov. Odvolání ředitelky MKS je zcela namístě, nikoliv však pouze z důvodu neschopnosti při organizaci letošních slavností,“ vyjádřil se pro Deníku Martin Rédr, zastupitel za Piráty Havířov.

Dodal, že by pro něj bylo velkým překvapením, pokud by vedení města vyvodilo nějaké důsledky nebo přišlo s prohlášením, ve kterém by se o nějakém selhání vůbec zmínili.

„Pokud bychom byli součástí vedení města, zasadili bychom se o zcela jiný průběh městských slavností. Do realizace bychom chtěli vtáhnout více aktérů na poli kultury z našeho města a blízkého okolí,“ napsal ve své reakci.

„Za všechno může vláda ANO“

Bývalý havířovský primátor, dnes poslanec za KSČM Daniel Pawlas, obrátil svou kritiku směrem k vládním nařízením.

„Tato situace se bohužel opakuje každoročně a letos je umocněna probíhající pandemií koronaviru. Ukazuje se čím dál více, že dodržet striktně pravidla kontroly před hromadnou společenskou akcí je s ohledem na časové a kapacitní možnosti skoro nemožné. Nedával bych však vinu pořadatelům, ale představitelům současné vlády v čele s hnutím ANO, která svými chaotickými a nekompetentními rozhodnutími komplikuje slušným lidem akorát život,“ míní Daniel Pawlas.

Havířovské slavnosti 2021.Zdroj: Petr Sznapka

„Vedení se nepoučilo“

Darja Škutová, zastupitelka za SPD, Deníku řekla, že na slavnostech nebyla, ale o problémech slyšela od svých známých, kteří jí z místa volali. „Říkali, že organizace byla strašná. Všichni samozřejmě víme, že fronty se při vstupu na tuto akci tvoří každoročně a já jsem to po minulých ročnících, vyjma loňska, samozřejmě několikrát s vedením řešila. Možná stačilo posílit počet lidí v pokladnách, udělat více vchodů.

Bohužel, nedostačující byla tato část slavností v minulosti vždycky,“ říká Darja Škutová. Podle ní by z toho vedení města mělo vyvodit nějaké důsledky. „Nemyslím tím odvolat paní ředitelku Dlábkovou, té naopak patří dík za to, že takovou akci v takové době zorganizovala, že se nebála a šla do toho. Muselo být náročné takovou akci v době, kdy se neustále mění pravidla a předpisy, vůbec zorganizovat. Bylo by ale dobré se z toho, co se stalo, poučit do budoucna,“ dodala Škutová.

Málo stánků s nealko nápoji

Radomila Schreibera, zastupitele za ODS, zarazilo při sobotní návštěvě slavností to, že nealkoholické nápoje se prodávaly pouze v jediném stánku, kde se prý tvořila fronta na několik desítek minut.

„Osobně jsem v ní strávil téměř půl hodiny. Takže ti, kdo si chtěli k jídlu koupit i pití, měli smůlu a museli si vystát dvě fronty, neboť údajně se jinde než v tomto stánku nealko prodávat nesmělo a ani neprodávalo. Prošel jsem všechny stánky. Rozumný důvod k tomu nevidím žádný, proto by mě velmi zajímalo, proč byl tento příkaz vydán. A budu se na to ptát za 14 dní na zastupitelstvu,“ napsal Deníku Radomil Schreiber.