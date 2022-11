„Na Missis jsme dokonce nějaké to krajské kolo vyhráli. Byl to pro ni takový zážitek, že potom jsme si ještě půl roku doma hráli na missis, Jak sedí s korunkou a žezlem, a předáváme jí kytičku. Takže už tehdy ji to určitě bavilo,“ prozradila divákům maminka, která se rovněž jmenuje Jana Šprtelová.

Janu Šprtelovou z Bruntálu čeká finálový boj o titul Miss ČR

Ve svém medailonku finalistky Miss ČR se Jana Šprtelová představila fanouškům jako studentka ekonomiky a managementu na Moravské vysoké škole v Olomouci.

„Ráda sportuji, cestuji a také se věnuji tanci. Mezi mé nejlepší vlastnosti patří cílevědomost, zodpovědnost a empatičnost. Naopak mezi ty nejhorší bych zařadila to, že jsem příliš kritická sama k sobě. Perfekcionistka, ale nedochvilná,“ představila se kráska z Bruntálu divákům na tn.cz.

O tom, že ráda sportuje a tančí, všechny přesvědčila ve své volné disciplíně.

Tanec u tyče jí nabídl možnost představit se divákům a porotě „nohama vzhůru“, jak tajuplně naznačovala v úvodu. Jana musí mít mimořádnou kondici, aby namáhavé gymnastické a akrobatické prvky působily tak ladně, lehce a samozřejmě. Nejen břišní svaly, ale celé tělo je potřeba dlouhodobě připravovat na tuto disciplínu na rozhraní scénického tance, akrobacie a sportu.

Jana Šprtelová s lehkostí a elegancí předváděla náročné pozice, které vyžadují značnou sílu a flexibilitu těla. Pozice na tyči hlavou dolů byla příležitost předvést divákům nejen ladnost pohybů, odvahu a sportovní talent, ale také v ní plně vynikla krása dlouhých vlasů Jany Šprtelové. To vše za romantického hudebního a světelného doprovodu.

Bylo zřejmé, že nejen Jana Šprtelová, ale všech osm finalistek daly do soutěže maximum. Korunku Miss ČR může ale získat jen jedna dívka. Nezapomenutelné zážitky na celý život si ale odnáší všechny.

Na záznam finále se můžete podívat zde:

