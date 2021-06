Parkoviště se zaplnilo auty, které vypadají, jako by nosič na kola patřil do povinné výbavy. Nosiče kol jsou samozřejmostí i na kabinách lanovky. A hlavně - skipasy nahradily bikepasy.

„Zábava roztáním sněhu právě nekončí, naopak! Přijeďte v sobotu 5. června k nám do bikeparku pořádně odstartovat bikovou sezónu,“ zvala Kopřivná na Season Opening 2021. Úspěšně.

Jakmile se skiareál změní na bikepark, svahy se okamžitě zalidní. Není divu. Zdejší tratě nabízí na 12 kilometrů adrenalinových sešupů, vyjížďkové nenáročné stezky pro celou rodinu i výukové a zábavné prvky.

Spousta tratí a překážek je vhodná pro bikery začátečníky i pro pokročilé, kteří potřebují trénovat a vylepšovat techniku. Můžete si vyzkoušet pumptrack na boulích, klopené zatáčky, kamenité i hliněné pasáže, freeride jízdu terénem, skoky, lety, dopady i efektní triky.

Bikepark Kopřivná v Jeseníkách pojal zahájení sezony jako zábavnou show pro celou rodinu.Zdroj: Deník/František Kuba

A pokud náhodou ještě vlastní kolo nemáte, v Jeseníkách jsou půjčovny na každém roku. A také profíci, kteří vám s výběrem kola nebo přilby rádi poradí. Kdo si už věří, dostal v sobotu příležitost přihlásit se do závodů a porovnat své schopnosti s ostatními. Závody měly kategorie jak pro děti do devíti let, tak pro sebejisté borce, kteří se nebojí před sjezdem demontovat z kola dost podstatnou součástku: řetěz.