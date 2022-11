Kastelán Jaroslav Hrubý už je zase ve svém živlu. Je zvyklý celé dny od rána do večera pracovat na zámku, ale bez návštěvníků to nebylo ono. Lidé si pochvalovali novou podobu zámku i vydařený jarmark, ale stánkaři zažívají těžké časy.

"Lidí sice přišlo dost, ale co jsem se bavil se stánkaři, tak kupují a utrácejí méně než dříve. Je ten trend cítit všude na jarmarcích, nejen u nás v Linhartovech. V rádiu říkali, že návštěvnost kulturních akcí se proti stavu před covidem snížila až o třetinu. Nic s tím nenaděláme, když mají obavy z účtů za plyn, teplo a elektřinu. Já špatné zprávy řeším tak, že už třicet let nemám televizi. Co nemůžu ovlivnit, to mě nezajímá," popsal své zkušenosti Jaroslav Hrubý.

Herci pouličního divadla, kteří se mezi návštěvníky jarmarku procházeli v absurdních kostýmech, byli nadšení z papírových soch v životní velikosti. Jaroslav Hrubý jich v době uzavření zámku vyrobil přes stovku. Je totiž nejen kastelán, ale také výtvarník.

"Původně jsem keramik, ale s keramikou se dnes prostě nedá dělat. Kvůli zdražení energií by mě dnes jeden výpal přišel na šest nebo sedm tisíc. To je jeden z důvodů, proč se už delší dobu věnuji prostorovým sochám z papíru. Toho mám díky letákům spoustu. Papír je pro výtvarníka nejlepší věc, protože je skoro zadarmo a dílo se může kdykoliv opravit nebo předělat," vysvětlil hercům Jaroslav Hrubý s tím, že papírové postavy v historických kostýmech představují dobu, kdy na zámku pořádal aristokratické kratochvíle rod Sedlnických z Choltic.

Už má ale vymyšlený další projekt: papírový betlém rozmístěný po celém zámku. "Děcka si mezi figurami můžou hrát a běhat po chodbách. Když lidi půjdou do zámeckého sklepení, budou tam polehávat a posedávat ovčáci a pastevci se zvířaty. Anděl jim bude ukazovat směr, kde se narodil Ježíšek, tak ať vstoupí do místností betléma. Tam už je budou čekat postavy koledníků. Celé to bude končit svatou rodinou a třemi králi. Takže mě čeká už jen maličkost. Vyrobit další stovku postav v životní velikosti. Už jsem s tím začal. A mám taky předběžně domluvenou agenturu Dobrý den, ať tento betlém zaregistrují do knihy rekordů," popsal své další plány kastelán a výtvarník Jaroslav Hrubý, který v době uzavření zámku uspořádal výstavu svých soch v Senátu ČR.