Navštívili jsme tábor u obce Roudno, ale v podobných podmínkách skauti táboří i na dalších místech v okolí. Podle vodního skauta Jana Střílky je dnes běžnou součástí táborů teplá voda a ektrocentrála.

Úcta k tradicím i pokrok

„Mezi skauty existují romantici, kteří na pile vezmou balík odkorů a podsádky ke stanům si sami stlučou hřebíky. Existují takoví staromilci, kteří se obejdou bez elektřiny, ale ti už dávno stojí mimo hlavní proud.

Pokrok se nedá zastavit. Věřím, že i skauti před sto lety by sáhli po elektrocentrále, kdyby byla dostupná. Cítíme úctu k tradicím, ale dnes už nikoho netrápí, že máme plastové lodě místo indiánských. Opava právě slaví sto let skautingu. Přijďte se podívat na naši výstavu, když chcete pochopit, o čem český i světový skauting vlastně je,“ představil Jan Střílka opavské vodní skauty, kteří mají mimo sezonu většinu tábora uskladněnou ve stodolách u místních.

Den začíná rozcvičkou

Jádro party tvoří Opaváci a Ostraváci, ale jezdí sem táborníci z celé republiky. Za sezonu projde táborem na 500 romantiků, pro které podsadový stan v zátoce splňuje představu ideálních prázdnin nebo letní dovolené. K táboru patří nejen romantika, ale také pořádek a disciplína.

Nesmí chybět stožár na vlajkoslávu ani lodní zvon. Sotva ráno skaut vyleze ze stanu, čeká ho rozcvička. „V programu je spousta her, zábavy a koupání, ale také nástupy, úklid tábora a bodování pořádku ve stanech. To zůstává neměnné. Vodní skauti si také potrpí na vlajky i prvky oblečení, které ukazují jejich příslušnost ke skupině. Nemusí to být nutně sakutský kroj. Běžné je tu třeba pruhované námořnické tričko a skautský šátek,“ doplnil Jan Střílka.

Jak přežít v divočině?

Skauti si v rámci táborového programu občas vyzkouší, zda by se dokázali o sebe postarat v mezních situacích. Třeba jako trosečníci nebo lovci v divočině. „Táborníci třeba ráno dostanou jídlo a záleží jen na nich, zda jim vystačí na celý den. Tady máte kuře, a co s ním uděláte, je na vás. Někdo uvaří čínu, někdo kuře upeče v celku a někomu se spálí na uhel, takže holt bude jíst jen rohlíky. Naučíte se spoustu nových dovedností, třeba zacházet s křesadlem. Máme i kamarády, kteří rozdělají oheň třením dřeva. Vypilovali pravěké techniky, a teď je předávají dětem. Není to jen o šikovnosti, ale také o hledání hořlavých materiálů v přírodě,“ představil zajímavosti z programu Jan Střílka s tím, že zapojit se mohou i rodiče, pokud přijedou na návštěvní dny.

Vodní skauti na břehu Slezské Hrarty u Roudna postavili tradiční tábor z podsadových stanů.Zdroj: Deník/František Kuba

Tábor je společné dílo

Skauti při budování tábora předvádí fascinující organizační schopnosti. Dokážou každého zapojit do společné práce podle jeho schopností. „Zatím to tu ještě vypadá jako staveniště, ale uličky stanů už se začínají rýsovat. Tady třeba zrovna vidíme začátečníky, kteří ještě neví, že stanová konstrukce se nahoru zvedá ve čtyřech. Podívejte se, jak sehraní jsou kluci při stavbě společného teepee,“ komentoval stavební ruch v táboře Jan Střílka.

Nerozlišujeme zábavu a povinnost

Skautské táboření je krásná a náročná forma rekreace. Za pohodovým táborem je spousta práce, běhání a starostí.

„Není to komerce, spíš opak. Motivuje nás úcta k skautské tradici. Všichni to děláme zdarma ve svém volném čase, protože nás to prostě baví. Na táboře nerozlišujeme zábavu a povinnost, a děti to od nás přebírají. Máme silné zážitky z dětských let na táborech, a cítíme, že je správné tuto zkušenost předávat další generaci, aby pochopila smysl skautingu. Umožníme dětem na táboře prožít něco stejně krásného a důležitého, jako jsme kdysi my sami zažívali díky našim tehdejším vedoucím,“ uzavřel vodní skaut Jan Střílka.