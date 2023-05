Velké vlakové výluky nastanou od 9. května na Šumpersku a Jesenicku. Severně od Šumperku nepojedou několik dnů vlaky s malou výjimkou vůbec nikde. S přesedáním do autobusů a výlukovými jízdními řády musí lidé počítat zhruba měsíc.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Do 24. května nepojedou vlaky ze Šumperku do Koutů nad Desnou. Všechny vlaky, a to i ty do Sobotína, nahradí autobusy.

„S ohledem na delší jízdní dobu po silničních komunikacích upozorňujeme cestující na dřívější odjezdy spojů náhradní autobusové dopravy ve směru z Koutů nad Desnou a Sobotína směrem do Petrova nad Desnou a Šumperka. V opačném směru pojedou spoje naopak později,“ informoval mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Omezen bude provoz vlaků i na tratích ze Šumperku do Jeseníku, z Hanušovic do Starého Města, z Lipové-lázní do Javorníku a z Mikulovic do Zlatých Hor.

Na sever od Šumperka jen autobusy

Nejhorší situace bude prvních několik dní, kdy autobusy nahradí všechny vlaky na těchto tratích. Na kolejích severně od Šumperku v tu dobu pojedou jen spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova.

Celý úsek ze Šumperku přes Hanušovice do Jeseníku bude mimo provoz do 12. května. Spěšné vlaky budou nahrazené autobusy už ze Zábřehu.

„Cestující upozorňujeme na dřívější odjezdy spojů ze Zábřehu a Šumperka směrem do Jeseníku i z Jeseníku zpět do Šumperka a Zábřehu,“ zmínil Petr Pošta.

Od 13. května do 12. června omezí stavební činnost provoz na kratším úseku mezi Hanušovicemi a Jeseníkem. Cestující by si měli dát pozor na dřívější odjezdy náhradních autobusů, a to zejména z Jeseníku na Hanušovice.

Stavební činnost znemožní až do 12. června také provoz na trati z Lipové-lázní do Javorníku.

Do 17. května pojedou autobusy místo vlaků na trati z Hanušovic do Starého Města.

O sobotách a nedělích do 11. června vyjedou náhradní autobusy současně také místo všech vlaků mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami. „Jeden pár spojů, který jede přímo z Jeseníku do Zlatých Hor a zpět, bude nahrazen v celé trase,“ doplnil Petr Pošta.

První letošní vlnu výluk zažilo Šumpersko v minulých týdnech. Provoz vlaků byl kvůli rekonstrukci přejezdu přerušen mezi Zábřehem a Šumperkem, v sobotu 6. května končí výluka ze Šumperku do Uničova.