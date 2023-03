„Včera (v neděli) odpoledne po 16. hodině při procházce v honitbě odběhl můj pes do houštiny ve svažitém terénu. Vždy se vrátil nejpozději do dvaceti minut na místo, kde mě opustil,“ uvedl na webu novinky.cz majitel psa.

Majitel psa dále uvedl, že, se pes zastavil a neměnil polohu. "Po chvíli jsem ho začal přivolávat. Asi po pěti minutách, kdy neměnil svoji lokaci v terénu a přístroj mi trvale ukazoval vzdálenost k němu 214 metrů, jsem se za ním vydal. Nevěděl jsem, co to má znamenat. Celkem rychle jsem ho našel, ovšem bylo už bohužel pozdě. Fido měl prokousnutý hřbet, nepovedlo se mi ho již oživit,“ dodal majitel psa.

Muž ve svém příspěvku zdůraznil, že k události došlo za bílého dne. „Takový případ se nemusí odehrát vždy někde v divočině, kde lidská noha zavítá jednou za čas. Může se to přihodit stejně jako mně v místě, kde by mne to do včerejška ani ve snu nenapadlo. Zároveň jsem se dnes dozvěděl, že jsem tady v pohraničí už asi třetí v pořadí,“ napsal podle Novinek dále muž.