„Určitě ne!“ prohlásil nyní již neúspěšný prezidentský kandidát v televizní debatě na dotaz moderátora, zdali by v případně útoku na Polsko nebo státy v Pobaltí měla přispěchat česká armáda na pomoc a dodržet tak závazky plynoucí z členství v NATO. Poté to Babiš omlouval i vysvětloval, ovšem vyřčená slova nešlo vzít zpět.

„Sice to nemusel být při rozhodování nejdůležitější faktor, ale mít vliv to bezesporu mohlo,“ mínil Marek Niemczyk, předseda PZKO (Polského kulturně-osvětového svazu) ze Smilovic. V této vesnici ostatně měli jasno od začátku, neboť generál zde dostal 31,55 a expremiér 30,91 %. Druhé kolo bylo v poměru 62,60 ku 37,39 %.

VIDEO: Frýdeckomístecko, jeden ze dvou okresů v kraji, kde vyhrál generál

Že lidé s polskou národností vnímali Babišova vyjádření ohledně „Ojczyzny“, neboli vlasti jejich předků, nelibě, potvrzovali i další v pohraničí. „Dlouho si budeme pamatovat drsné kroky jednoho z kandidátů, který zjevně překročil hranice,“ sdělila Halina Twardzik, šéfka polské turisticko-sportovní společnosti PTTS Beskyd Śląski.

„Jak moc se to promítlo do myslí občanů polské národnosti, těžko říci. Byl to však určitě jeden z momentů, který měl při volbách vliv,“ upřesnil Bogusław Raszka z PZKO ve Vendryni. Úvodní kolo v ní dopadlo lépe pro Babiše (37,19 %), než pro Pavla (29,25%), finále však patřilo generálovi. Hlasovalo pro něj 52,50 procent místních.

Nejprve pro Babiše a pak pro Pavla

Čeští voliči s polskými kořeny o slovech předsedy ANO uváděli, že byly „velmi zvláštní“ a, že už „opravdu přestřelil“. Zazněly i názory, že se za tohoto kandidáta mezi polskými příbuznými doslova styděli. A někteří připomínali, že tradiční – tedy více katolické – rodiny se vymezily vůči člověku spojovanému s komunistickou tajnou policií.

V takovém Hrádku, kde bydlí okolo třiceti procent obyvatel polské národnosti, byly rozdíly hlasů v prvním i druhém kole téměř deset procent. Nejprve pro Babiše a pak pro Pavla. „Výrok o obraně na tom moc nezměnil. Hlavní význam podle mne měl celkový způsob vyjadřování a názory,“ uzavřel Stanislav Wolny z místního PZKO.