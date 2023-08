Už měsíc a půl snášejí obyvatelé ulic Malánky a Rovniny nebývale hustý provoz u svých domů na silnici, která by měla sloužit zejména místním. Ti na ni už ani nevycházejí. Jak situace vznikla a jak ji vidí jednotlivé strany?

Kvůli uzavírce silnice mezi Hlučínem a Bobrovníky trpí lidé v Malánkách. 11. 8. 2023. | Video: Deník/Petr Jiříček

Pro připomenutí krátký sumář. Během prázdnin se opravuje silnice přes místní potok, která spojuje Hlučín s Bobrovníky (a Ostravou). Oficiální objízdná trasa – přes hlavní spojnici Ostravy s Hlučínem, tedy Ostravskou ulici a dál – přijde řidičům dlouhá, proto začali v nebývalém množství využívat místní zkratku. Ta vede ulicemi Rovniny a Vrablovec a dál ulicí Malánky. Podle místních je situace neslučitelná z řady důvodů.

VIDEO: Lidi v Hlučíně štve přetížený provoz u domů. Spory nejen s řidiči gradují

Ani v nočním provozu údajně nespí, vadí jim prašnost, vibrace domů při průjezdu větších aut či přímo průjezd popelářských vozů většinu dní v týdnu, aniž by ulici obsluhovali. Místním také vadí odstranění zpomalovacího prahu, neukázněnost a rychlost některých řidičů a samotná hustota provozu. U mnoha domů se tak řidiči vyhýbají na soukromých vjezdech, případně mnohdy couvají na samotné silnici, aby našli místo, kde se vyhnou. Zejména po nedávných deštích tak okolí silnice připomíná spíše rozorané pole. Aby tomu tak nebylo hned za ploty domů, mají zde lidé už z dob dávno před uzavírkou nejrůznější kameny či sloupky. K velké nelibosti řidičů, kteří je na sociálních sítích pranýřují, že tak učinili nyní kvůli nim a vyčítají jim, že se ulicí nedá projet. To vše na úzké, bývalé polní cestě, na níž byl v minulosti jen položen asfalt. Hotový Kocourkov.

Starosta Ludgeřovic: Absolutně nešťastné

Se starostou Hlučína se v minulém týdnu nešlo spojit z důvodu dovolené, vzájemné telefonické nahánění nepřineslo úspěch ani v Ludgeřovicích, které situaci sledují jen jako nejbližší soused. Ulice Malánky totiž plynule přechází v ulici Rovniny (v ní s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině), které obě patří Hlučínu. Na jedné straně úzké ulice Rovniny však už stojí domy spadající katastrálně pod Ludgeřovice a adresu mají podle nedaleké ulice Vrablovec.

VIDEO: Do Jánských Koupelí znovu pro kyselku? Chystá se obnova pramenů

Nelze se tak divit, že i pro starostu Ludgeřovic Daniela Havlíka je řešení této problematiky téměř na denním pořádku. „Místní to tam znají, ale tím, že je uzavřená cesta na Bobrovníky, začal zkratku využívat kdekdo. Je to absolutně nešťastné, silnice vůbec není dimenzovaná pro stávající dopravní zatížení,“ okomentoval nyní situaci pro Deník starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, někdejší krajský náměstek hejtmana pro dopravu.

Rozuzlení situace podle něj není snadné, bylo by však záhodno je řešit. „Pro místní byl vjezd vždy povolen. Debatovalo se o jednosměrce, ale nedošlo k domluvě, kterým směrem. Sami s podobnými problémy zápasíme u nás v Ludgeřovicích, místní proto chápu, že po znásobení problému jsou naštvaní,“ uvedl Havlík, podle něhož nyní projednávat úpravu provozu není myslitelné. „To by se muselo řešit předem, jestli umožnit průjezd jen místním, nebo to řešit jinak. Teď se nic nevymyslí,“ dodal Havlík.

Nekomfort kvůli vyššímu zájmu

Právě v této věci však místní vyčítají radnici a příslušným zodpovědným orgánům ležérní přístup. „Sám v Malánkách bydlím a každý den tudy jezdívám. Jde pouze o mírně zvýšený provoz,“ popsal Deníku problematiku po návratu z dovolené starosta Hlučína Pavel Paschek a pro další vyjádření požádal o písemnou formu komunikace.

Kazma vyprodal půlku opavského CineStaru. Na jeho film se stály fronty

„Možností přechodného omezení průjezdu ulicí Malánky se město Hlučín zabývalo, ale s ohledem na zachování maximální dopravní dostupnosti centra města a komfortu pro občany se město Hlučín k omezení nepřiklonilo,“ stojí v následném vyjádření tiskové mluvčí Hlučína Kristiny Skulinové.

Město hodlá řešit pouze řidiče a vozidla, které měly a mají průjezd zakázán. A to nákladní vozy mimo dopravní obsluhu nad 3,5 tuny, jakousi špičku ledovce v lokálním problému. „Městská policie provádí zvýšený dohled a dodržování dopravního značení kontroluje. Prozatím nebyl zaznamenán žádný přestupek,“ vzkázala radnice.

Pohled projíždějících řidičů

Jeden z řidičů, který se přímo v místě Deníku dotazoval, zda byl fotografován, následně při zpáteční cestě podotkl: „Ale je to fakt šílené. Nezávidím vám,“ řekl a pokračoval v cestě.

Ne všichni však považují téma Malánky za skutečný problém. „Zkratku používám jako občan Bobrovníků a osoba v místě podnikající několikrát denně a až na výjimky je průjezd bezproblémový,“ napsal Deníku Tomáš Straub, jenž by zjednosměrněním provozu v Malánkách či zákazem průjezdu o zkratku přišel.

Sdílená kola jsou v Opavě hit. Jedou i v Hlučíně a Ludgeřovicích, co jinde

„Samozřejmě čas od času na trase každý potkáme pološílené řidiče zásilkových služeb, ti ale představují hrozbu všude na silnicích. Souhlasím s konstatováním, že komunikace není určena pro vozidla nad 3,5 tuny a ty tam bohužel jezdí,“ apeluje na policisty a strážníky. „Nezabrání tomu však kladeči kamenů podél cesty,“ dodal Straub. Stížnosti a vzájemná averze opadne od září, kdy bude obnoven provoz na hlavním tahu na Bobrovníky.

ANKETA

Jak hodnotíte stávající situaci v ulicích Malánky a Rovniny?

Dieter Körner, obyvatel Malánek

Je to obrovská nekompetence města Hlučína a dotčených orgánů. Cesta nesplňuje základní technické parametry pro dvousměrný provoz, natož takového zatížení jako nyní. Nechat tudy vést zkratku z objížďky je holé šílenství. Zpomalovací práh odmontovali, chybí třicítka v celé délce ulice, případně značka obytná zóna nebo zákaz průjezdu. Možností, jak se to dalo řešit, je mnoho, ale pochybuju, že se tím vůbec někdo zabýval. Navíc je cesta bez osvětlení a večer tudy řidiči jezdívají téměř stovkou. Slyšel jsem, že dokud starosta bude starostou, bude se zde jezdit dál. I proto připravuju petici pro jeho odvolání. Je to tady životu nebezpečné. Nespím z toho, manželka se bojí o domácí zvířata, mít malé děti, raději se odstěhuju.

Dušan Jarošek, obyvatel Malánek

Vadí mi obrovský pohyb aut, který se z důvodu nedaleké rekonstrukce zmnohonásobil v ulici jak v denních, tak v nočních hodinách. Město to mělo logisticky vyřešit rozhodně jinak, alespoň dočasným zjednosměrněním ulice směrem na Hlučín. Směr je jasný, aby se místní dostali do města. Bohužel se zde nyní nedá s dětmi bezpečně vyjít na ulici. Děkujeme.

Hlučín hodil občany Malánek přes palubu

Jaroslav Valenta, obyvatel Malánek

Někteří zde jezdí skutečně hodně rychle a riskantně, přestože do zatáčky není vidět. Nechci zažít situaci, kdy tam ve stejnou chvíli půjde nějaká maminka s kočárkem. Popeláři nás obsluhují v pondělí, ale většinu týdne zde projíždějí třikrát denně, protože obsluhují jiné lokality a přes nás je to kratší. K tomu zvýšená prašnost. Výčitky místním? Kdyby si zde lidé nedávali různé zábrany před plot na svůj vlastní trávník, jsou řidiči schopni dřít o něj zrcátky. Bývala to cesta na obsluhu pole, zdaleka není stavěna na takový provoz. Hlučínský úřad toto neměl dopustit. Městská policie tu jezdí jen výjimečně.

Jaroslav Křížek, obyvatel Rovnin

Je zde bohužel nyní obrovský provoz aut. Ani v noci se nedá klidně spát, a když mám noční, ráno se nevyspím už vůbec. Absolutně chybí bezpečnost, navíc jsme v rodinné zástavbě, takže se tady pohybují kočky, psi, děti. Je otázka času, než dojde k něčemu špatnému. Dříve jste se tady mohli běžně projít, dnes raději nevytáhnete paty ze zahrady. Třicítkou tady nikdo nejezdí, a náklaďáky by tady vůbec neměly co dělat. Kolik situací je tady nadoraz, lidé se zdráhají, kdo bude couvat.

Dana Vitásková, obyvatelka Rovnin

Byli jsme zvyklí chodit s vnoučaty na procházky, dnes na cestu pěšky nevejdete. Naprosto chybí bezpečnost, je to velmi špatně zorganizované. Jezdí zde nejen osobní auta a dodávky, ale navzdory tvrzení radnice i náklaďáky, a ne vždy malé. Projížděly tu i tatrovky plné hlíny, a těžko odtud. K tomu hlučnost, prašnost, a všudypřítomný smrad benzínu. O motorkářích, kteří neznají mezí, ani nemluvě. Třicítkou tu projede jeden ze sta. Chtělo by to alespoň jednosměrku pouze na Hlučín, a to trvale. Úplně nejlepší by bylo zakázat tudy průjezd všem, kdo v okolí nebydlí, a kontrolovat to.

Pavla Olšáková, obyvatelka Rovnin

Provoz se tady zvašoval průběžně, jak lidé objevovali zkratku, ale nyní během uzavírky na Bobrovníky je to skutečně problém. Mám fotky kolon na obě strany, kdy jsem několik minut vůbec nemohla vyjet od domu. Řidiči jsou navíc bezohlední, a i když je někde kousek místa k vyhnutí se, stejně jedou co nejdál to jde a pak se vyhýbají o centimetry. Chodívala jsem tudy s vnukem a učila ho jezdit na kole, teď není kde. Raději zamykáme bránu, aby nevběhl pod kola.

Jan Janík, obyvatel Malánek

Někdo tady šíleně pochybil. Zajímám se o to, a když už někdo mínil opravit cestu na Bobrovníky, padl návrh rekonstruovat nejprve jeden směr, pak druhý. Když se někde opravuje most, udělá se přesyp a provizorní komunikace. Při tomto počtu aut na silně frekventované cestě by to bylo záhodné. Ulice v Malánkách není stavěna na takový provoz, to měli lidé z úřadu v Hlučíně vědět. Po deštích to tady vypadá hrozně. Zpomalovací práh přímo naproti mému domu, za který jsme silně bojovali, byl sundán, takže se zase ustoupilo šílencům, aby neřinčely domy, místo aby se řešili řidiči.

Přestavba křižovatky v centru Krnova značně zkomplikovala dopravu

Co se v Hlučíně opravuje a kudy vede oficiální objížďka?



Kvůli opravě mostu přes potok Brůdek v hlučínské části Jasénky je během prázdnin uzavřena silnice mezi Hlučínem a Bobrovníky (směrem dál na Hošťálkovice a Lhotku v Ostravě). Oficiální objízdná trasa vede ulicemi Písečná, Ostravská, Markvartovická, Petřkovická, Aleje a Osvoboditelů, pro řidiče je to ale během rekonstrukce velká zajížďka, proto si našli zkratku mezi rodinnými domy. Během dvouměsíčních prací funguje v provizorním režimu také MHD.