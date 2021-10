Výstava na náměstí v Příboře připomíná historii města

Na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře je od září k vidění panelová výstava s názvem 770 let města Příbora, která poukazuje na některé významné oblasti z historie tohoto města. A k vidění by měla být minimálně do poloviny listopadu.

Výstava s názvem 770 let města Příbora připomíná jeho historii. | Foto: Eliška Veřmiřovská

Výstava byla zahájena za přítomnosti jedné z autorek, představitelů města a několika přihlížejících lidí. „Historie našeho města a našeho rodu, to jsou ty kořeny, které nutně potřebujeme pro své sebeuvědomění. Proto bychom si měli naši historii připomínat a měli bychom ji ctít,“ řekl příborský místostarosta Pavel Netušil. Lidé kvůli letišti museli opustit své domovy, obec před 65 lety zmizela z mapy Přečíst článek › Expozici tvoří tři výstavní panely, na kterých je umístěno celkem šest plakátů s texty a fotografiemi. První dva se zabývají historickými mapami a listinami. „Řekly jsme si, že musíme město nejprve místně a časově ukotvit. Proto jsou tam mapy a plakát s listinami, kde máme i kopii zakládající listiny s první zmínkou o městě Příboře,“ popsala příborská kronikářka Irena Nedomová, která výstavu připravila spolu s historičkou Sabinou Máchovou. Rekonstrukce Libušína byla pro Šárku Hyklovou z Rybí vysněnou prací Přečíst článek › Příbor byl podle ní vždy městem zbožným, kulturním a vzdělaným. Proto se další tři plakáty věnují právě kultuře, církevním památkám a řádu piaristů. Ten poslední pak poukazuje na industrializaci. „Chtěly jsme zdůraznit, že lidé nejsou živí pouze zbožností, vzděláním nebo kulturou. Důležitá je také práce. V dějinách Příbora sehrál významnou roli vznik řemeslnických cechů a vzápětí vznik průmyslu,“ vysvětlila Nedomová. Unikátní Tatru opravil až na svatbu svých dcer. S manželkou jsou ale tým Přečíst článek › Výstavní panely svým tvarem připomínají kvádry postavené na výšku, kterým schází dvě z jejich bočních stěn. Díky tomu bylo možné umístit plakáty s informacemi dovnitř těchto kvádrů a vznikla tak průchozí a vzhledově zajímavá expozice. Nová panelová výstava by měla být na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře k vidění minimálně do poloviny listopadu.