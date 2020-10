Na třetím stupni povodňové aktivity byly po půl desáté Sezina v Bravanticích, jejíž hladina dosáhla úrovně 157 centimetrů, hladina Luhy v Jeseníku nad Odrou se vyšplhala na 315 centimetrů, hladina řeky Odry v Odrách na 270 centimetrů a Bílovka v Bílovci byla na 231 centimetrech, řeka Lubina v Petřvaldu, Husí potok ve Fulneku a a Odra v Bartošovicích byly na 2. stupni povodňové pohotovosti.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

V Bravanticích již Sezina v tu dobu zaplavovala některé zahrady a blížila se ke stavením. Bílovka v Bílovci hrozila nejvíce ve Staré Vsi. Starostka Bílovce Renata Mikolašová pro Deník uvedla, že monitorují hlavně mosty a právě Starou Ves.

„Tam máme zaplavenou cyklostezku, a teď nás jedna paní žádala o pytle na stavbu protipovodňové stěny,“ uvedla starostka s tím, že zasedá povodňová komise.

Jeseník nad Odrou

V Jeseníku nad Odrou se před polednem držela hladina Luhy na 316 centimetrech a řeka byla stále v korytu, silnice na Polouvsí a Mankovice už ale byly zatopené.

Na Polouvsí se ještě s opatrností dalo projet, silnice na Mankovice byla uzavřená kvůli laguně velké několik desítek metrů, kterou na vozovce vytvořila řeka Odra.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček měl obavy z mírně stoupající hladiny řeky Odry. „Luha zatím teče v korytu, což je dobře. Z historických zkušeností víme, že když Luha přestává téct, tak ji Odra zašpuntovala a hladina Luhy jde pak rychle nahoru. Tak snad se to uklidní, i když, na pátek hlásí další deště,“ řekl Tomáš Machýček.

Odry

V Odrách zasedal povodňový štáb už od půlnoci. Po vyhlášení III. povodňového stupně město uzavřelo provizorní lávku přes Odru vedle opravovaného mostu na hlavním tahu. Starosta Oder Libor Helis dělil, že to bylo zejména kvůli kmenům, které se dostaly do Odry.

„Měli jsme obavy, že pokud by některá kláda narazila do té lávky, tak by mohla spadnout do Odry,“ vysvětlil starosta Oder a dodal, že místy je zatopená cyklostezka a hodně vody se valí z říčky Čermná v místní části Klokočůvek.

„Máme informaci, že na Libavé začali upouštět přehradu Barnov, tak jsme je žádali, aby upouštěli pomalu. Povodí Odry slíbilo, že to tak bude, ale hned jsme viděli, jak to podskočilo asi o pět centimetrů a pomalu to stoupá. Uvidíme, hasiči pytlují, chystáme se na to, kdyby to někde začalo téct do domů,“ dodal Libor Helis.