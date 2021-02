/DENÍK SLEDUJE/ Poslanec Martin Kolovratník z ANO navrhl zakotvit do drážního zákona, že málo vytíženou trať lze „zakonzervovat“. Kraje i Svaz měst a obcí se obávají, že tato novela umožní zlikvidovat desítky lokálních tratí.

Železniční trať z Bruntálu do malé Morávky loni prošla nákladnou rekonstrukcí. Kraj i provozovatelé turistických vlaků se obávají, že novela drážního zákona umožní její likvidaci. | Foto: Deník / František Kuba

V Moravskoslezském kraji k nejohroženějším patří trať z Bruntálu do Malé Morávky a z Opavy do Svobodných Heřmanic. Slezský železniční spolek ve spolupráci s krajem vynaložil značné úsilí, aby vlaky po dlouhé pauze zase jezdily do Malé Morávky.