Rybí je obec, jež je spjatá zejména se jménem Adolfa Zábranského, malíře a ilustrátora, jenž se 29. listopadu 1909 narodil v budově, kde dnes sídlí základní škola.

Starostka obce Rybí Marie Janečková mi u ní v kanceláři ukazuje dva originály obrazů známého tvůrce mnoha ilustrací v dětských knížkách a nahlas uvažuje, že by nebylo špatné vytvořit v obci nějakou „obrázkovou“ stezku, jejíž zastavení by na Adolfa Zábranského odkazovaly. „Jsou tady pěkné výhledy,“ poznamenává starostka, které později, když si obec procházím, v duchu dávám za pravdu.

Místo ke škole ale míříme do sportovního areálu podívat se jak daleko je stavba pumptracku. Hrubá stavba je hotová, zástupce dodavatele stavby starostce sděluje, že už schází jen vyasfaltování povrchu a nějaké terénní úpravy. Zejména menší a mladší cyklisté si přijdou na své.V obci Rybí ale mysleli v uplynulém období i na cykloturisty a další lidi, kteří rádi jezdí na kole. Dokončili cyklostezku propojující Rybí s Novým Jičínem.

Rybí nabízí nejen pěkné výhledy ale také zajímavé aktivity.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

„Měla to být stavba na půl roku, ale protože loňský rok byl hodně deštivý, chvíli se dělalo, chvíli ne – nechtěli jsme tam pouštět techniku, ať se to nezničí ještě více. Takže v zimě jsme práci přerušili a začalo se znovu na jaře, ale ani letošní rok, tomu moc nepřál,“ říká Marie Janečková s tím, že práce se natáhly až do 7. července, ale lidi po cyklostezce jezdili už dávno předtím. „Je to pěkná vycházková zóna do Nového Jičína. Cílem bylo vybudovat cestu do práce na kole, a to se nám, myslím, povedlo. Lidi si úžasným způsobem zkrátí cestu. Využívají to hodně, víme, že po ní jezdí i lidi z Kopřivnice a Štramberka,“ dodává Marie Janečková.

Napadá mě, že sportovci mají v obci solidní zázemí. V areálu fotbalového hřiště je i menší víceúčelové hřiště a workoutové hřiště, nově pumptrack, přednedávnem obec rekonstruovala sokolovnu a velké víceúčelové hřiště vedle ní. V zimě se tady parta nadšenců snaží zasněžovat i dvě místní sjezdovky.

Zajímavostí, kterou jsem doposud v žádné z navštívených obcí asi ještě neviděl, jsou jakési samoobsluhy se zeleninou. Dřevěná mřížka, v níž je uložená zelenina a na konstrukci je napsaná cena. „To tady mají zahrádkáři. Člověk si může vzít výpěstky a vhodit jim mince do kasičky,“ vysvětluje mi starostka.Rybí je vesnice v kopcovitém terénu, který nabízí skutečně pěkné výhledy i zajímavá místa. Kostel Nalezení svatého Kříže má podobu z roku 1846, jeho počátky ale sahají do přelomu 14. a 15. století.

Dalším takovým místem je dům s věžičkou, který po létech chátrání opravil zapsaný spolek Věžička a vytvořil z něj komunitní centrum. Dnes je Věžička místem, kde si místní i návštěvníci mohou užít zajímavé akce jako například Dýňobraní nebo pečení klobásníků, které byly a dodnes jsou tradiční pochoutkou.

Na tradice v obci Rybí nedají dopustit a jednou z těch, které si začali připomínat jsou Třešňové slavnosti. Vznikly kvůli ptačím třešním, které v Rybí rostly už dávno. Starostka Marie Janečková říká, že lidi třešně trhali a vozili na trh do Frenštátu pod Radhoštěm a možná i jinam. „Za to dostali peníze a koupili si třeba boty nebo jiné potřebné věci. Byl to důvod k oslavě, protože vydělali. Takže pořádali třešňové slavnosti. Po dědině jezdily alegorické vozy, lidi byli převlečení za různé maškary, exotickou maškarou byli i cikáni,“ popisuje slavnost Marie Janečková s tím, že k dispozici mají fotografii z roku 1911 zachycují zmíněnou slavnost.

Opouštím Rybí, obec, která propojuje Štramberk a Nový Jičín, a vím, že se tady kdykoliv rád znovu podívám. Ať už kvůli pěkným výhledům do okolí, kvůli nějaké akci ve Věžičce, ojedinělému Fotbal Golfu nebo třeba kvůli hudebnímu festivalu Fish fest. A třeba, v budoucnu, i kvůli stezce Adolfa Zábranského.

Škola v obci Rybí nese jméno po ilustrátorovi a malíři Adolfu Zábranském, který se v budově narodil.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Základní škola je konečně po rekonstrukci

Základní škola v obci Rybí nese jméno známého ilustrátora, malíře a grafika Adolfa Zábranského, jenž se v budově školy před téměř 112 lety narodil, což připomíná také pamětní deska na budově školy. Ve třech třídách se učí žáci 1. až 5. ročníku. Starostka obce Rybí Marie Janečková říká, že pro výuku děti je škola skvělá. „Je tady těch dětí méně, ten přístup je skoro individuální,“ poznamenává.

Prvňáci jsou v samostatné třídě, žáci 2. a 4. ročníku se učí ve společné třídě, podobně jako žáci 3. a 5. ročníku. To žáky vede k větší samostatnosti, spolupráci a toleranci. Součástí školy je školní družina a školní jídelna, kuchyně je v mateřské škole, která je samostatnou příspěvkovou organizací obce. Škola je vybavená novými učebními pomůckami a výpočetní technikou. Děti mají k dispozici školní zahradu s venkovní učebnou a herními prvky. Při škole mohou navštěvovat některý z kroužků, jako jsou Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Klub cizího jazyka, Hudebně dramatický kroužek, Sportovní hry či Malý kuchtík.

Před krátkou dobou skončila rekonstrukce vnitřních prostor školy. „Dělalo se to po částech, snad deset let. Začal s tím už můj předchůdce, tenkrát to byla výměna eelektrických rozvodů. Teď se dělaly omítky, které jsou na obou budovách staré více než sto let. Jedna část byla původní, druhá se dostavovala, ale i to bylo před více než sto lety. Otloukali jsme schodiště a postupně jsme objevovali, jak se na budovách přestavovaly dveře nebo okna…,“ pokračovala starostka Janečková, která také připomněla, že i když Rybí bylo vždy českou obcí, za druhé světové války byl ředitelem školy Němec Maiwald.

„Můj otec na něj rád vzpomínal. Shodou okolností tady přišel před několika týdny dopis. Jedna paní hledala své předky a ptala se i po tomto řediteli. Tak jsme jí ze školní kroniky nakopírovali listy, které jsou v němčině. Bohužel, pro nás to bylo nečitelné písmo. Bylo krásně úhledné, ale nečitelné. Tak třeba si s tím poradí – a my bychom moc rádi věděli, co tam psal. Byl to Němec, ale zrovna jeden z těch, o nich pamětníci říkají, že zrovna pár lidí zachránil,“ uzavírá Marie Janečková.

Je libo Fotbal Golf?

Milovníci fotbalu, golfu a minigolfu si v obci Rybí přijdou na své. A což teprve ti, kteří mají rádi všechny tři uvedené hry. Téměř na konci obce Rybí směrem na Kopřivnici je totiž jediné hřiště na Novojičínsku pro Fotbal Golf, hry, která v sobě zahrnuje právě tři uvedené sporty. Provozovatel uvádí, že hřiště Fotbal Golfu v Rybí je koncipované podle pravidel světové fotbal golfové asociace.

Hraje se na hřišti podobném golfu o rozloze 6 hektarů. Je na něm 18 jamek se vzdálenostmi od 50 do 121 metrů, které zahrnují přírodní i umělé překážky. Ke hře se používá fotbalový míč velikosti číslo 5 a úkolem, hráčů je, stejně jako při golfu či minigolfu na co nejmenší počet kopů dostat míč do jamky. Ta má průměr 60 centimetrů. Počty kopů na jednotlivých jamkách si hráči zapisují do „score“ karty.

Muzikant Jindřich Kvita

Zřejmě není rockový a heavy metalový fanoušek, který by neslyšel o ostravské skupině Citron. Jedním z členů asi nejslavnější sestavy Citronu byl kytarista Jindřich Kvita z Rybí. S ním také Citron nahrál svou nejúspěšnější desku Plni energie, která vyšla v roce 1986. Po různých personálních kotrmelcích se Citron v roce 1996 chystal na nahrávání kompilace největších hitů, v té době Jindřich Kvita onemocněl zákeřnou chorobou a nahrávání se už nemohl účastnit. Dne 27. srpna 1997 zemřel.

Z historie Rybí

Rybí.Zdroj: archiv obceRybí je původně česká obec, jejíž název je spojován s Rybím potokem. Podle staré pověsti zničili Rybí společně se Štramberkem a okolními obcemi Tataři za svého vpádu roku 1241. Podobné zprávy však patří pouze do oblastí pověstí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1411. Rybí původně patřilo k hradu Štramberku a dostávalo se do lenního držení manů štramberských pánů.

V letech 1519 až 1521 se zde připomínají vladyka Jiří ze Závišic a jeho sestra Dorota z Rybího, kteří podávali stížnost proti umučení svého bratra Petra z Rybího v Novém Jičíně. V roce 1523 se Rybí dostalo k fulneckému panství Bernarda ze Žerotína, jeho synovec a nástupce Karel však Fulnecko s Rybím odprodal Oldřichovi Cetryšovi z Kynšperka. Při dělení panství v roce 1584 Rybí připadlo ke kunínskému panství. Jeho držitel Jan Balcar Cetryš z Kynšperka však musel pro finanční těžkosti právě Rybí odprodat v roce 1588 městu Novému Jičínu. Od této doby snášela obec osudy novojičínsko-štramberského panství až do 19. století.

Její první vrchností se stalo nejprve samotné město Nový Jičín, od roku 1624 po potrestání města za účast ve stavovském povstání se pak novým majitelem stal jezuitský řád a jeho školaská kolej v Olomouci. Ve stejném roce Rybí zažilo útrapy třicetileté války, když obec vypálili polští kozáci a v letech 1642 až 1648, kdy celou osadu vyplenili Švédové. Po zrušení jezuitskému řádu přešla obec s panstvím do majetku královské komory, krátce na to šlechtického ústavu v Olomouci a Brně, až konečně v roce 1781 se majitelem panství stala c.k. Tereziánská akademie ve Vídni.

Významnou kapitolou dějin obce tvoří období německé okupace. Tehdy se řada občanů zapojila do protifašistického odboje.

Na jižním okraji lesa Rovně vznikly již počátkem 19. století zásluhou novojičínského měšťana Martina Ritze sirné lázně. Do roku 1999 se zde nacházelo plícní oddělení novojičínské nemocnice.

Ze zajímavostí uveďme alespoň staré naleziště drahých kamenů u Rybího, které vzpomíná ve své zprávě moravský dějepisec Jan Jiří Středovský (1679-1713). Uvádí mimo jiné nálezy zlata v potoku protékajícím vesnicí a vzpomíná rovněž dvou měšťanů z Olomouce a Nového Jičína, kteří těmito nálezy velmi zbohatli. Dnes žije v Rybí 1258 obyvatel.

Zdroj: www.rybi.cz

Zajímavost

Pokud znáte již klasický český televizní seriál Kamenný řád, který v roce 1975 natočila Československá televize Ostrava, možná budete vědět i to, že některé v seriálu použité scény se natáčely právě ve zdejším kostele v Rybí – v kostele Nalezení svatého Kříže. Seriál se řadí do zlatého fondu české kinematografie a byl natočen podle románu Vojtěcha Martínka.

Tip na výlet

Kostel Nalezení svatého Kříže

Původně gotická stavba z přelomu 14. a 15 století byla v 17. století přestavěna lidovým způsobem. Kostel je kulturní památkou. Kostel mohl být, i přes ne zcela jasné datum, založen ve stejném období jako kostel v blízkých Tamovicích. Kolem kostela se od nepaměti nachází hřbitov se zdí. Ten byl roku 1848 na východní straně rozšířen, roku 1896 na straně severní. Za oltářem kostela jsou pochováni někteří duchovní správci. Sebevrazi jsou od nepaměti pochováváni za východní zdí, kde byli později pochováváni také bezvěrci, jako první Vojtěch Kelnar roku 1924.