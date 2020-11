Nejprve převzali operátoři záchranné služby informaci o zranění dítěte při pádu stromu ve špatně přístupném terénu poblíž obce Řeka na Frýdecko-Místecku. Na místo vyjel tým rychlé lékařské pomoci z Třince a vzlétl i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. Dvanáctiletá dívka utrpěla poranění dolní končetiny a hrudníku. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji pozemní posádka ZZS transportovala na úrazovou ambulanci třinecké nemocnice.

Letečtí záchranáři byli po šestnácté hodině, ještě v průběhu předchozího zásahu, voláni k další události, a to pádu cyklisty, který se odehrál jen několik kilometrů daleko, pod Javorovým vrchem. Jednatřicetiletý muž, kterého prvotně ošetřovala horská služba, byl zraněn v oblasti pánve a dolní končetiny. Po uložení do vakuové matrace a ošetření jej posádka vrtulníku letecky přepravila do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl na oddělení urgentního příjmu.