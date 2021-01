Fanoušci železnic a filmů narazili na záhadu, se kterou si neví rady. Které nádraží bylo zachyceno v Housatech? Dokážete poradit, kde tyto filmové záběry vznikly?

Najdi nádraží, než ho zboří!

Správa železnic plánované demolice v některých případech prezentuje jako „rekonstrukci“ nádraží. Aktuálně hledá firmu, která provede demolice dalších 74 nádražních budov. Díky této situaci filmoví a železniční fanoušci našli společný cíl. Uvědomili si, že mají poslední příležitost najít a zdokumentovat nádraží, kde se natáčely slavné filmové scény.

Vyfotit nádraží ze stejného úhlu, kde stála filmová kamera, a pochlubit se srovnáním filmového políčka s vlastní fotografií, to je sen každého fanouška webu filmovamista.cz. Jenže co když se hledač filmových míst zmýlí a nafotí jen vzdáleně podobné nádraží? K takovému omylu nejspíš právě došlo v případě Housat.

Vilhelmová v Ondrášově, Drozda v Dětřichově

V okrese Bruntál filmoví a železniční fanoušci slavili největší úlovky na nádražích Moravský Beroun a Dětřichov nad Bystřicí, kde Bohdan Sláma natáčel Divoké včely. Před nádražím v Moravském Berouně Ondrášově fanoušci filmových míst našli pumpu, ke které Božka neboli Táňa Vilhelmová chodila pro vodu.

Na nádraží v Dětřichově nad Bystřicí filmaři Divokých včel zase ubytovali nevrlého „tatu“ Cyrila Drozdu, kterého navštívili synové Petr s Kájou. Nádraží Dětřichov nad Bystřicí i Moravský Beroun jsou určená k demolici, takže se tato filmová místa podařilo fanouškům fotograficky zdokumentovat na poslední chvíli. Hnutí Duha Jeseníky loni požádalo, aby mu stát dětřichovské nádraží daroval, ale Správa železnic trvá na nákladné demolici, protože potřebuje uvolnit pozemek pro parkoviště.

Housata: Marie čeká na vojáka

Samotný režisér Housat Karel Smyczek si oblékl železničářské montérky, aby ve scéně z nádraží letmo pohlédl na Marií, neboli Yvettou Kornovou. Ta čekala na vlak, který jí nabídne první setkání s korespondenční láskou vojákem Otou.

Fanoušek filmových míst Milan vedle této slavné filmové scény z Housat dal pro srovnání fotografii z nádraží Krnov Cvilín a doplnil poznámku: „V prosinci 2020 procházela nádraží budova stavební rekonstrukcí.“ Místo obdivu a uznání ale Milan za svůj úlovek sklidil jen kritiku znalců železnic. „Tohle v žádném případě není nádraží Krnov Cvilín. Už jen podle těch několika kolejí. Na nádraží Cvilín je přece jen jedna kolej. A jsou tam taky vidět kopce. Tohle se točilo jinde,“ komentovali fotografii znalci železnice na filmovamista.cz.

Ani Cvilín, ale ani Milotice…

Na Deník se dokonce obrátila bývalá průvodčí, která po této trati denně jezdila. Záhadné filmové nádraží jí nedá spát.

„Housata jsou volně přístupná na internetu, takže si to teď pouštím pořád dokola. Nádraží Krnov Cvilín to určitě není, protože tam je úplně jiné kolejiště. S kolegy železničáři jsme došli k závěru, že nám to kolejiště a nádraží v zatáčce pod svahem ze všeho nejvíc připomíná Milotice nad Opavou. Jenže ani Milotice to být nemůžou. Tam má nádraží dřevěné sloupky, zatímco ve filmu jsou kovové. Díky této záhadě si uvědomíte, že naše nádraží jsou sice postavená ve stejném stylu, ale díky detailům jsou nezaměnitelná. A krásná. Nevíte, jak zjistit, kde se natáčela Housata? Nemohl by Deník vyzvat pamětníky natáčení, ať nám pomohou vyřešit tu záhadu?“ obrátila se na Deník zoufalá průvodčí, která o Vánocích nemohla myslet na nic jiného, než na filmové nádraží, kde učnice Marie v Housatech čekala na svobodníka Otu.

Víte, že Housata byl první film, kde zazněl z filmového plátna Mládkův megahit Jožin z Bažin?