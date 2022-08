Na stavbě této silnice se podílí rovněž Moravskoslezský kraj, který po pravé straně vybuduje parkoviště pro návštěvníky zámku Nová Horka. Ten je totiž v majetku kraje a v současné době ho spravuje Muzeum Novojičínska jako svou pobočku.

„Zhotovitele parkoviště by měl Moravskoslezský kraj vybrat ještě letos, práce na stavbě parkoviště by měly začít příští rok na jaře,“ doplnil Libor Slavík.

Starosta Studénky dále sdělil, že město zatím ještě nerozhodlo, jak to bude se zastavěním parcel, které v místě vzniknou. „Máme dvě varianty. První je, že pozemky zasíťujeme a budeme je prodávat, druhou variantou je prodej lokality některému developerovi, ti také projevují zájem. Lokalitu by kompletně zasíťovali a postavili by v ní domy, které by pak prodávali. Rozhodnutí ale padne až v příštím roce. Počkáme, až kraj vybuduje parkoviště, ať ta lokalita má nějaký základ,“ dodal Libor Slavík.

Z Nové Horky se tak v dohledné době může stát příjemné místo k bydlení – opravený zámek se zahradou, nedaleká přírodní rezervace Kotvice a nová výstavba totiž nejsou všechno.

Jak už Deník informoval, město má v plánu vybudovat zde zázemí pro místní občany, které by mělo sloužit ke sportování i pořádání různých akcí. Čeká se na vhodný dotační titul.

Rozpočtové náklady silnici k zámku jsou okolo pěti milionů korun. Polovinu uznatelných nákladů uhradí Moravskoslezský kraj.