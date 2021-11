„Všichni tady pracují na 150 procent. Ovšem když si uvědomíme, že taková situace nemusela nastat, kdyby se více lidí nechalo očkovat, padne na vás taková beznaděj… Toto je opravdu špatně,“ říká Robert Bocek.

Pane primáři, jaká je momentálně situace na covidových odděleních v havířovské nemocnici?

Dramatická. S covidem u nás leží přes 80 pacientů. Osm na intenzivní péči, dalších pět je na umělé plicní ventilaci (rozhovor vznikal ve středu v podvečer – pozn. aut.). Pacientů je stejně jako na jaře, ovšem jsou výrazně mladší, měli jsme i dvacetiletého pacienta. Co je ale podstatné, že těžký průběh tohoto onemocnění je u pacientů, kteří nejsou očkovaní a covid dosud neprodělali. Zaznamenali jsme ale i několik závažných reinfekcí. Pacienti očkovaní, kteří vyjdou pozitivní, většinou leží v nemocnici z důvodu jiných přidružených chorob a téměř vždy se jedná o pacienty starší a polymorbidní, tedy trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací.

Online reportáž

Jak je na tom nemocnice, pokud jde o kapacitu lůžek pro pacienty s covidem?

V prvé řadě budeme muset velmi dramaticky redukovat neakutní péči a plánované odkladné operace. Momentálně máme k dispozici 86 lůžek, takže jsme prakticky plní. Vedle dvou infekčních jednotek jsme další dvě upravili z oddělení geriatrie a neurologie a máme vždy několik lůžek na JIP, na chirurgii a oddělení ARO. Kapacity ale docházejí velmi rychle.

Co personál, ať už lékaři, nebo sestry. Je jich dost?

Není, situace v Havířově je podobná jako v jiných nemocnicích - personál - sesterský i lékařský, chybí a obtížně se shání. On chyběl i před covidem, ale teď, když je krize, se ta situace ještě více odhaluje.

Norbert Schellong: S knírkem budu vypadat jak německý pornoherec, ale přežiju to

Jak současnou situaci vnímají zdravotníci u vás v nemocnici? Dalo se podle Vás situaci, kterou už jsme zažili na jaře, předejít?

Na to není jednoduchá odpověď. Každopádně větší, lepší a účinnější mohla být očkovací kampaň. Rozdíl mezi jarem a současným obdobím z hlediska vývoje nákazy je v tom, že tehdy nebyla vakcína, na jaře nebyla šance šíření viru zabránit. Ale teď s postupující proočkovaností se to dalo. Šance byla, ale nevyužili jsme tak, jak jsme mohli. Struktura pacientů hospitalizovaných s covidem jasně ukazuje, že to jsou neočkovaní, kteří mají těžký průběh covidu, případně ti, co covid dosud neprodělali. Ti znovu dostali zdravotníky do situace, kdy padají vyčerpáním, pracují na 150 procent a stejně je to málo. Takže když si tohle všechno uvědomíte, nelze se divit, že většina zdravotníků je naštvaná, mnoho kolegů je, nebojím se říci v depresi, protože to všechno trvá neúnosně dlouho. Všichni cítíme takovou beznaděj a znechucení z toho, že to nekončí, a přitom to možná nemuselo takto být. …kdyby.

Na jaře pomáhali v nemocnicích vojáci. Budete opět žádat armádu o pomoc?

Vojáci už u nás jsou. Myslím, že momentálně je jich u nás šest a pomáhají s ošetřovatelskou péčí, protože ta je velmi náročná. Každá pomoc je vítaná.

Moravskoslezský kraj zaostává v očkování, nakažených rapidně přibývá

Už jste teď v období sílící epidemie zaznamenali úmrtí způsobená covidem-19?

Bohužel ano. Přesné číslo neznám, ale u nás na ARO zemřeli dva pacienti, kteří patřili do rizikové kategorie – chronicky nemocní, obézní a starší.

Jak dlouho bude podle vás bude tzv. covidových pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, ještě přibývat?

Bohužel se obávám, že nejsme na vrcholu epidemie. Počty pacientů i v naší nemocnici rostou, na intenzivní péči se to projeví s odstupem jednoho dvou týdnů. Je to způsobeno jednak malou proočkovaností a pak také tím, že delta mutace tohoto viru je nakažlivější, rychleji a snadněji se šíří, hodně mezi mladými lidmi.

Jak tomu zabránit?

Už jsem to říkal, naprostá většina hospitalizovaných s covidem, jsou lidé neočkovaní. Z toho tedy plyne, že tomu déjà vu, které dnes zažíváme, se zřejmě dalo předejít, kdyby byla vyšší proočkovat. Další příklad, v Evropě je několik zemí, které mají více obyvatel očkovaných a jsou na tom lépe. Covid je tolik nesužuje, není tolik lidí v nemocnicích.

Muži, kteří v Havířově podali smrtící koktejl z drog mladíkovi, jsou ve vazbě

Pomohl by podle vás lockdown, úplná uzávěra života, kterou zvolilo například Rakousko nebo Slovensko?

Tuto vlnu už příliš neovlivníme. Nicméně jako zásadní do budoucna vidím očkování těch, kteří covid ještě neprodělali případně ho prodělali více než před půl rokem, samozřejmě využití možnosti posilovací dávky. Kdo i přesto onemocní, ať vyhledá lékařskou pomoc včas, ať můžeme zahájit co nejúčinnější léčbu (protilátky, antivirotika, apod.) a snížit riziko těžkého průběhu. A samozřejmě důsledně dodržovat všechna zavedená opatření.

Některá média píší o tom, že nemocnice neproplácejí zdravotníkům přesčasy, že nedostali slíbené odměny a podobně…

Nevím, jak je to jinde, ale to nebude případ havířovské nemocnice. Ano, přesčasů máme strašně moc, ale zaplacené je máme. Přesčas se dá vybrat také formou náhradního volna, ale to v této situaci není dost dobře možné. U nás v nemocnici platí kolektivní smlouva a vše se plní. I odměny, které slíbil stát, dorazily. Částky sice nejsou nijak závratné, ale díky i za to. Rovněž vedení naší nemocnice s vyplacením odměn na zdravotníky nezapomnělo.