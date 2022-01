Tříletí chlapci si s ostatními dětmi hráli na zahradě, ale pak se vydali do nedalekého supermarketu, odkud je však prodavačky poslaly pryč, protože neměli peníze a tak zamířili do prodejny potravin naproti přes ulici. Tamní prodavačce bylo podezřelé, že se malé děti pohybují po ulici samy a odvedla je na služebnu městské policie.

„V úterý okolo jedenácté dopoledne přišly k nám do prodejny dvě malé děti. Neměly ale peníze a tak že půjdou pryč. Nějak se mi to nezdálo, tak jsem jim řekla, ať tady počkají na maminku. Když ale nikdo během pěti minut nepřišel, napadalo mě, že se chlapci možná ztratili a rozhodla jsem se je odvést na městskou policii, které má služebnu pár desítek metrů odtud. Ale abych je nevyplašila, řekla jsem jim, že si společně půjdeme něco přečíst do knihovny. Kluci se mě hned chytili za ruce a šli jsme,“ vypráví Karin Valentová, spolumajitelka prodejny, která stojí naproti školce, přes cestu.

Strážnice si prý zprvu myslela, že chce nějaká maminka své děti postrašit policií, ale když ji Karin Valentová řekla, jak se k ní děti dostaly, strážníci se hned snažili od chlapců zjistit, jak se věci mají. Když vyšlo najevo, že odešli ze školky, strážníci tam okamžitě volali, ať si pro ně učitelka přijde.

Na všechno se přišlo náhodou

Paradoxní je, jak se tato události dostala na světlo světa. Poté, co si primátor Havířova ve středu ráno přečetl svodky městské policie, okamžitě volal své náměstkyni Janě Feberové, aby zjistila, co se vlastně stalo, a proč se to stalo.

„Děti opustily areál školní zahrady zřejmě ve chvíli, kdy se děti vracely do budovy z ze zahrady a v té chvíli tam přijelo auto zásobování a brána byla otevřená. Dětem se bohužel podařilo opustit areál školky, aniž si toho někdo z personálu všiml. Děti byly pryč možná půl hodiny a ve školce už se po nich učitelky sháněly, když tu volali strážníci, že děti jsou u nich na služebně,“ popsala případ náměstkyně primátora pro školství Jana Feberová.

Nikdo případ nehlásil

„Nedovedu si představit, že by se něco podobného stalo mě jako rodiči toho dítěte. Pro rodiče to musel být šok. Vedení školky to rodičům oznámilo a omluvilo jim, ale toto se nesmí opakovat,“ dodává Feberová.

Ředitelka školky ani její zástupkyně však o této události neinformovaly magistrát a vše se dostalo ven až druhý den přes svodku městské policie. Vedoucí učitelka mateřské školy Petřvaldská žádost Deníku o vyjádření k celé události odmítla.

Magistrát, který je zřizovatelem většiny mateřských a základních škol, už poslal do školky své techniky, aby prověřili, jak se tam dodržují bezpečnostní pravidla.

„Je to tam špatně nastavené. S okamžitou platností jsme nařídili, aby všechny vchody, včetně brány pro zásobovací vozidla byly po celý den zavřené a otevírat se budou jen na zazvonění rodičů nebo řidičů,“ uvedla náměstkyně primátora. Jak ale Deník na místě ve čtvrtek dopoledne zjistil, brána, kudy do areálu vjíždějí vozidla zásobování, byla zatažená, ale nezamčená.

O tom, jaký postih čeká vedení školky, se rozhodne v nejbližší době. „Zpracovává se materiál, kde bude vše popsáno a seznámím s tím vedení města na poradě. Nikdo nechce vedení mateřské školy ´likvidovat´, ale mávnout rukou nad tím nemůžeme,“ říká náměstkyně primátora s tím z tohoto případu vůči tamním pracovnicím vyvozeny důsledky.

Zachránkyně je trochu zklamaná

Prodavačka Karin Valentová se brání označení zachránkyně. „Jsem také matka dítěte a nechci si představit, jak se museli rodiče těch chlapců cítit, když jim toto všechny učitelky řekla. Mě spíše mrzí, že ve školce byli takoví odměření. OD policie jsme věděla, že děti jsou zpět ve školce a tak jsem tam po odpoledne volala. Paní byla trochu uštěpačná, jako by si ani neuvědomovala, co všechno se mohlo stát. Mám-li být upřímná, myslela jsem si, že někdo ze školky přijde třeba poděkovat, ale nic. To trochu zamrzí,“ dodává Karin Valentová.