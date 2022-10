VIDEO: Návrat parní mašiny do Krnova, na slavnost vyrazily davy, podívejte

Také majitelé aut veteránů byli připraveni vylepšit tuto hru na návrat do minulosti. Krnované mohli svým dětem ukázat vše, co na železnicí pamatují. Osudy dávno zaniklých tratí, lepenkové jízdenky i předpotopní telefony. Také mohli vyrazit na exkurzi a společně oslavit 150 let práce Krnovských opraven a strojíren KOS.

Bardotku komentuje Alois Nebel

První vlaková souprava v historii přijela na krnovské nádraží 10. října 1872. Pro zkušené železničáře bylo napínavé, zda stejnou trať dokáže projet muzeální vlak tažený lokomotivou ze sedmdesátých let, které se přezdívá Bardotka. Za Hrubou Vodou totiž začíná obávané dlouhé stoupání údolím řeky Bystřice do kopců nízkého Jeseníku. Každý mašinfíra ví, že za podzimního počasí to ve stoupání kolem 20 promile lokomotivám dost podkluzuje. Vlak tažený Bardotkou sice dorazil do Krnova se značným zpožděním, ale stoupání přece jen zvládl.

Krásně na toto téma dokáže vyprávět nejslavnější český železničář Alois Nebel ze stanice Bílý potok. Existuje sice jen ve filmech a v komiksech, ale o lokomotivách a tratích kolem Krnova ví úplně všechno.

„Bardotka je dieselová lokomotiva. Říká se jí tak kvůli mocným plechům vepředu, které vypadají jako prsa té slavné herečky, která dost možná vlakem nikdy nejela, ale to nevadí. Já jí to odpouštím. Je krásná stejně jako ta mašina a občas se v nádražce pohádáme, která toho tam má víc, myslím ženské krásy, jestli herečka, nebo mašina. U nás jezdí hodně bardotek. Ale taky brejlovce, hurvínci a rakve. Každá mašina má své jméno a každý strojvedoucí vám odpřisáhne, že má i duši, protože ji občas musí na kolenou prosit, aby na sedlo na Ramzové vůbec dojela,“ mudruje animovaný železničář Alois Nebel v povídce Silvestr v Bílém potoce.

Železniční nostalgie je krásná věc, ale starosta Krnova Tomáš Hradil ve svém proslovu vyjádřil naději, že se snad po mnoha letech rozhýbou projekty modernizace železnice směrem na Opavu i Olomouc.