Jednou z ústředních postav příběhu je maminka čtrnáctiměsíční holčičky, která si nepřeje uvést jméno. Se svým zážitkem se ale chce podělit s dalšími lidmi, třeba někomu její zkušenost pomůže.

V sobotu 29. února trávili poklidný večer s dcerkou a přítelem doma u televize, když najednou začal pípat detektor oxidu uhelnatého, který v bytě mají.

„Bylo nám to divné, protože v té době náš plynový kotel nebyl puštěný. Pro jistotu jsme vyvětrali, vyměnili v detektoru baterie a šli koupat dceru. Ta se pak nevečeřela a šla spinkat do svého pokojíku,“ vypráví mladá žena.

O nějaký čas později ji začala pobolívat hlava, tak řekla partnerovi, že se jde okoupat a také si půjde lehnout. „Ve vaně se mi najednou udělalo dost nevolno, točila se mi hlava, ale nepřišlo mi to zvláštní, přičítala jsem to únavě. Šla jsem spát. Malá spala dost neklidně, tak ji přítel chodil kontrolovat a hlídal i měřič CO, který měl u sebe v obývacím pokoji,“ pokračuje žena z Nového Jičína.

Zároveň upozorňuje, že celý večer plynový kotel již nesepl, protože venku bylo teplo. Jen z vyprávění ví, že přítel se asi okolo druhé hodiny ranní probral u televize a chtěl si jít lehnout. Zašel na toaletu a ještě chtěl zkontrolovat dceru. V ten okamžik se mu udělalo špatně a omdlel, narazil do dveří a zůstal v bezvědomí ležet.

„Mě ta rána naštěstí vzbudila, běžela jsem se podívat co se děje, protože přítel na mé volání nereagoval. Našla jsem ho ležet napůl v dětském pokoji v bezvědomí,“ uvádí žena a dodává, že několik minut nebo možná jen vteřin, které se ale zdály být moc dlouhé, přítele budila. Naštěstí procitl, když ho násilím posadila. „Malá byla chválabohu při vědomí a smála se z postýlky,“ poznamenává maminka malé dcerky.

Mezitím se opět ozval měřič CO, dvojice nechápala proč, když kotel netopil. Nato zavolali záchranou službu, která uvědomila hasičský sbor a policii.

„Převezli nás do nemocnice v Novém Jičíně, kde jsem předala dceru na dětské oddělení. Vyzvali mě, abych se podrobila krevním testům na interním oddělení s tím, že se k malé hned potom vrátím,“ doplňuje žena.

Při vyšetření ji zjistili hladinu kysličníku uhelnatého v krvi 22 procent a nařídili indikaci kyslíku po dobu minimálně 12 hodin. Její přítel měl hladinu CO 20 procent. Dcera měla hladinu okolo sedmi procent a byla přijata na pozorování. Na nějaký čas maminku u ní musela zastoupit babička, neboť mamince neumožnili být na dětském pokoji kvůli jedinému přívodu kyslíku.

„V pondělí po propuštění přítel ihned kontaktoval plynaře a kominíky, ti nezjistili žádnou závadu na plynovém kotli, zjistili však, že soused pod námi má vývod z kotle přímo pod našimi okny. Jelikož ten den velmi foukalo a k tomu byla velká tlaková níže, stala se nejméně pravděpodobná věc a oxid uhelnatý se dostal do našeho bytu - část pravděpodobně přes náš komín, protože ho vítr a tlak tlačily zpět, a část přes okna zvenčí,“ vysvětluje příčinu otravy žena.

Po chvíli upřesňuje, že vývod pod jejich okny kdysi splňoval normy, ty současné ale už nesplňuje. Soused, který byt koupil, o tom nevěděl. Po události začal situaci ihned řešit.

„Stáli nad námi všichni andělé svatí a my opravdu vyvázli jen s lehkou otravou, ale ta událost mohla mít fatální následky. Chtěla bych tímto apelovat na všechny majitele jakéhokoliv plynového zařízení, aby dělali revize a pořídili si měřicí zařízení na výskyt CO ve vzduchu. Opravdu to může zachránit život,“ uzavírá žena.

Z výpisu událostí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je patrné, že hasiči přijali oznámení o události v neděli 1. března v 2.02 hodiny. Na místo kromě cisterny vyslali také protiplynový vůz.