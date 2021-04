Za krásného letního dne by taková návštěvnost byla propadák. Avšak je duben 2021 – čtyři stupně Celsia, mrholení nebo občasný déšť a stezky v areálu rozbahněné. Navíc je první den po otevření. I proto vedení DinoParku Ostrava v Doubravě návštěvnost mile překvapila. A lidé hovoří téměř o božím smilování, že po měsících, kdy museli trčet doma, konečně mohou někam vyrazit. Že je počasí „pod psa“? To nikdo neřeší!

Už před devátou hodinou před branami čekají nedočkaví návštěvníci v pěti autech, hodinu a půl nato jich tam je čtyřikrát tolik. Nejvíce jich přitom v dinoparku očekávají odpoledne.

„Tři čtvrtě roku děti mluví o tom, že chtějí jít do dinoparku,“ říkají Urbánkovi. Malý Ondra na vybídnutí ukazuje maminkou ušitou mikinu s dinosaury. Bundu vzápětí rozepíná i jeho sestřička a ukazuje svou – čistě šedou. „Ale ne ušitá, koupená,“ zdůrazňuje dívka vzápětí. „Poslouchali jsme to snad každý den. A když už zapomněli, tak jsme jako naschvál minuli billboard dinoparku…“ směje se otec Vojtěch Urbánek, podle něhož jsou nyní dinosauři doma téma číslo jedna.

Hned první den po otevření dorazili do doubravského dinoparku první návštěvníci. Nízká, přesto s ohledem na počasí chvályhodná návštěva udělala vedení zábavního parku radost.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vyhrál největší dinopark

V dinoparku vládne klid, narušovaný jen občasnými zvuky hýbajících se modelů ještěrů či na řádění si opět zvykajících dětí. „Už potřebovaly ven mezi zvířata i lidi, nedalo se to s nimi doma vydržet. Počasí nás neodradí. Chtěli jsme jít do zoo, ale když jsme zatím viděli ty fronty, vzdali jsme to,“ komentuje druhou návštěvu doubravského dinoparku matka dvou dětí Petra Szarazová.

To Vendula Smets, rovněž se dvěma dětmi, zde za normálního stavu chodí desetkrát do roka, letos využívá hned prvního dne. Představuje se jako hrdá držitelka permanentek zde i do ostravské zoo, kam chodí prý téměř denně, protože ji má za domem. Dnes dorazila s Kateřinou Oberhelovou a jejím Štěpánkem. „Doma už to s ním nebylo k vydržení, počasí neřešíme!“ říká rovněž pravidelná návštěvnice.

To Lamlovi se dvěma kluky dorazili až z Lipníku nad Bečvou! Měli na výběr mezi dvěma zhruba hodinu vzdálenými dinoparky, nad tím vyškovským u Brna zvítězil doubravský. „Je totiž ze všech největší! Jsme tady poprvé, ale je to tady super. Pěkné modely, hýbou se, je to zasazeno do krásné přírody,“ říkají nadšení rodiče. Také jejich děti teď mají období dinosaurů a sledují vše s touto tematikou. První výlet po skončení nouzového stavu tak nemohl vést jinam.

Letošní novinky a znovuotevření Dinoparku Ostrava pohledem manažerky Pavlíny Drzyzgové



Pavlína DrzyzgováZdroj: Deník/Vladimír PryčekZavřeno měli od prvního víkendu v říjnu až dosud, k tomu i loni v dubnu. Ani nyní dosud nemohou otevřít vnitřní prostory, tedy kino, obchůdek se suvenýry či paleontologické muzeum. A s občerstvením z okýnka si nelze sednout u stolů. Přesto mají v dinoparku konečně důvod k radosti.



„Návštěvnost mě s ohledem na dlouhodobě škaredé počasí překvapila. Věřím, že pokud se zlepší počasí, bude pro nás bonus, že zatímco se teprve pozvolna rozvolňuje, my se zoo už máme otevřeno. Doufáme v dobrou sezonu a že nás snad znovu nezavřou,“ říká manažerka zábavního parku Pavlína Drzyzgová.



Podle ní menší výpadek příjmů ze vstupného nebude mít za následek omezení rozvoje areálu. „Pouze se zpozdí letošní novinky, ale to spíše proto, že jsme ani neočekávali, že bychom mohli otevřít dřív než v květnu nebo červnu. Bylo to pro nás překvapení,“ dodává Drzyzgová. Nové exponáty uvidí lidé v červnu, zatím se mají nechat překvapit.