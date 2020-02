Přes dvě stovky dobrovolníků se v noci na středu 26. února zapojily do hledání ztracené šestileté dívky ve Zlatých Horách na Jesenicku. Pátrací akce bohužel skončila tragicky. Dívka byla brzy ráno nalezena mrtvá.

Pátrání po ztracené dívence ve Zlatých Horách | Foto: HZS Olomouckého kraje

Dívenka se ztratila v úterý odpoledne, naposledy byla spatřena v okolí svého bydliště. Do akce se zapojilo několik desítek hasičů a policisté, kteří celou akci také koordinovali. Profesionální i dobrovolní hasiči se rozdělili do skupin, které důkladně propátrávaly terén.

Postupně na místo dorazili specialisté z lezeckých skupin, komunikačních technologií i hasičští kynologové ze Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Do pohotovosti byla uvedena potápěčská skupina z Olomouce, informováni byli i hasiči z Polska.